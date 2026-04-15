「ぶいぱい」の『斜落せつな 誕生日記念グッズ&ボイス』を4月19日（日）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberグループ「ぶいぱい」所属の斜落せつなの誕生日を記念して、限定グッズ&ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPおよびAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。
2026年4月19日（日）に誕生日を迎える斜落せつなを記念したグッズ&ボイスが登場！APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。
さらに一部ボイスには動画付きボイス（VR対応）の展開もあり、APPLAND BOOTH（https://dotlive.booth.pm/）にてお買い求めいただけます。
■『斜落せつな 誕生日記念グッズ』詳細
以下5種類のグッズを受注販売いたします。
※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。
▼誕生日フルセット
価格：24,200円（税込）
種類：全1種
セット内容：メタルグラフ、B5アクリルパネル、モチーフアクリルキーホルダー、缶バッジ
購入特典：コレクションカード（紙／約63×88mm）
▼メタルグラフ+モチーフアクリルキーホルダー
価格：18,000円（税込）
種類：全1種
サイズ：A3
材質：ブリキ
▼B5アクリルパネル+モチーフアクリルキーホルダー
価格：6,200円（税込）
種類：全1種
サイズ：B5
材質：アクリル
※「メタルグラフ」および「B5アクリルパネル」に含まれるモチーフアクリルキーホルダーはアクリル／約50×50mmとなります。
▼缶バッジ
価格：500円(税込)
種類：全1種
サイズ：約56mm
材質：紙・ブリキ
▼PC／スマホ壁紙セット
価格：500円（税込）
種類：全1種
サイズ：
1920×1080px／3840×2160px（PC）
1080×2340px／1179×2556px（スマホ）
ファイル形式：png
仕様：1セット4枚入り（デザイン2種×各2サイズ）
■『斜落せつな 誕生日記念ボイス』詳細
価格：通常ボイス 各1,000円(税込)
バイノーラルボイス 各1,500円(税込)
コンプリートセット 5,500円(税込)
動画付きボイス（VR対応）3,000円(税込)
音声フォーマット：wav
※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。
※コンプリートセットに動画付きボイスは含まれません。
【テーマ】
１.浮かびながらわけのわからない宇宙ボイスを語り掛ける
２.誕生日特別ボイス（独白系）
３.せつーなFPSIGL風ボイス（バイノーラルボイスver.）
４.せつーな格ゲー掛け声風ボイス（バイノーラルボイスver.）
※動画付きボイス（VR対応）に収録されている音声は「１.浮かびながらわけのわからない宇宙ボイスを語り掛ける」と同一内容となります。
■販売概要
【販売期間】
グッズ：2026年4月19日（日）12時00分～5月2日（土）23時59分
ボイス：2026年4月19日（日）12時00分～5月2日（土）23時59分
動画付きボイス（VR対応）：2026年4月19日（日）12時00分～5月16日（土）23時59分
【発送時期】
グッズ：2026年6月中旬～8月中旬頃
ボイス：即時ダウンロード
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
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【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
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