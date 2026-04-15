MORE STAR、過去と未来をつなぐ新曲「あしたの準備ができたなら」リリース

アソビシステム株式会社

昨年12月にアイドルプロジェクト KAWAII LAB.よりデビューしたMORE STAR（モアスター）が、新曲「あした準備ができたなら」を2026年4月15日（水）に配信リリースした。

MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名組グループ。全員がKAWAII LAB. MATES出身という平均年齢18歳の新生アイドルだ。

今作は、大切な場所や仲間との別れと出会い、誰もが経験する環境の変化に直面したときに感じる不安と期待を描いており、「離れたくない」でも「前に進みたい」という気持ちを大切にしながら、“どんな選択でも自分なりに楽しんでいこう”という前向きなメッセージを届ける。KAWAII LAB. MATESからデビューという夢を掴んだ彼女たちだからこそ歌える一曲に仕上がった。

なお、7月7日（火）に豊洲PITにて開催されるMORE STARの1st ワンマンライブは、現在プレイガイド最速先行受付中。最新情報は公式SNSをチェックしよう。

＜リリース概要＞

MORE STAR 7th Digital Single「あしたの準備ができたなら」

配信日：2026年4月15日（水）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Ready_for_Tomorrow

＜ライブ情報＞

■『MORE STAR 単独ライブ 3rd STAR』

■『MORE STAR 単独ライブ 4th STAR』

日程：2026年5月4日（月祝）

会場：KANDA SQUARE HALL

【プレイガイド最速先行】

URL：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2610743&rlsCd=&lotRlsCd=02837(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2610743&rlsCd=&lotRlsCd=02837)

受付期間：2026/4/9(木) 18:00～2026/4/15(水) 23:59

■『MORE STAR 1st ワンマンライブ』

日程：2026年7月7日（火）

会場：豊洲PIT

【プレリザーブ先行】

URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2607050

受付期間：2026/4/10(金)18:00～4/19(日)23:59

＜MORE STAR Profile＞

9人組アイドルグループ「MORE STAR（モアスター）」。

メンバーは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。

最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で未完成な彼女たちが「もっと(MORE)」成長し「輝き・憧れ(STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。

HP：https://morestar.asobisystem.com/

X：https://x.com/MORE_STAR_

Instagram：https://www.instagram.com/more_star__/

TikTok：https://www.tiktok.com/@more_star_

YouTube：https://www.youtube.com/@MORE_STAR1212