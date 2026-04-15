SEES、「フリーランスエージェントAWARD 2026」で2部門受賞 Silver賞・特別賞を獲得

株式会社Miraie

フリーランスエンジニア向けエージェントサービス「SEES（シーズ）」を提供する株式会社Miraie（本社：東京都、代表取締役社長：内田裕太、以下「当社」）は、FreelanceBoardが主催する「フリーランスエージェントAWARD 2026」において、「Silver」および「特別賞（ユーザーおすすめエージェント）」の2部門を受賞したことをお知らせいたします。

フリーランスエージェントAWARD 2026は、日本国内で活動する328社のフリーランスエージェントの中から、特に高い評価を得た企業を選出・表彰する業界初のアワードです。フリーランスエンジニアによるユーザー投票や業界関係者からの推薦など、客観的な評価軸をもとに厳正な審査が行われました。

「フリーランスエージェントAWARD 2026」サイト

https://freelance-board.com/agents/award-2026

この度、SEESは、ノミネートされた328社の中から上位20社に選出され、「Silver」を受賞いたしました。さらに、「特別賞（ユーザーおすすめエージェント 2026）」ユーザー投票で特に支持を集めた上位10社にも選出いただきました。日頃より当社サービスをご利用いただいているフリーランスエンジニアの皆様、ならびに関係者の皆様からのご評価とご推薦を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。

「SEES」は、40代以上に特化したエージェントとして、これまで5,000社を超える企業との協業体制と、1万件以上の公開案件、年間12,000件以上の商談実績をもとに、高精度なマッチングと継続的なフォロー体制を構築してまいりました。

近年、企業側では「即戦力としての実務経験」「幅広い業務知識」「マネジメントスキル」を持つミドル・シニア人材へのニーズが高まっており、40代以上のフリーランス市場は年々拡大しております。SEESは、こうした社会的背景を踏まえ、これまでのキャリアを活かしながら新たなステージで活躍したいと考えるITフリーランスの皆様への支援体制をさらに強化することで、企業の持続的な成長を支え、広く社会に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長 内田 裕太コメント

この度は「フリーランスエージェントAWARD 2026」において、Silver賞および特別賞という大変光栄な評価を賜り、心より御礼申し上げます。

今回の受賞は、日頃より「SEES」を信頼しご利用いただいているフリーランスエンジニアの皆さま、そして企業の皆さまのご支援の賜物です。

私たちはこれまで、年齢にとらわれることなく、エンジニア一人ひとりの経験やスキルが正当に評価される環境づくりに取り組んでまいりました。

今後も、フリーランスの皆様が安心してキャリアを築き、長く活躍できる社会の実現を目指し、サービスのさらなる向上に努めてまいります。

株式会社Miraieについて

株式会社Miraieは「企業とエンジニアのマッチングを最適化し、労働力不足の解消と社会の活性化に貢献する」という経営理念を掲げ、40代以上に特化したフリーランスエンジニアが集うプラットフォーム「SEES」（https://miraie-group.jp/sees）を運営しております。

会社概要

・社名 ： 株式会社Miraie

・代表者： 代表取締役社長 内田 裕太（うちだ ゆうた）

・資本金： 10,000千円

・設立 ： 2007年7月14日

・許認可： 労働者派遣事業許可 派13-316686

・URL ： https://miraie-group.jp