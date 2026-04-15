日東紅茶公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」が5周年！会員数も３万人を突破！月替わりでイベント開催

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する、三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）では、 公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」が2026年6月16日でサイトオープンから5周年を迎えます。

同サイトの会員数は2024年に1万人を突破し、5周年を迎える前に3万人に達しました。日頃のご愛顧に感謝を込め、オープン記念日である6月16日に先立ち、4月16日および5月16日に「プレイベント」として月替わりのプレゼントキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンは、会員様限定でお楽しみいただける特別企画です。

さらに6月からは「5周年記念祭」と題し、追加イベントの開催も予定しております。

来年100周年を控える日東紅茶は、これからもお客様の日常に寄り添う商品・サービスづくりを通じて、新たな価値創造に取り組んでまいります。今後の展開にぜひご期待ください。

＼祝！5周年記念プレイベント／ 第一弾 4月16日～

期間中、日東紅茶TeaMart会員様限定で、税込2,000円以上お買い上げの方に「6バラエティパック（12袋入り）」をプレゼントいたします。

「マロンキャラメルティー」「日向夏＆ゆずティー」をはじめとする全6種類のフレーバーを、各2袋ずつ詰め合わせた人気のアソート商品です。

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

＼祝！5周年記念プレイベント／ 第二弾 5月16日～

期間中、日東紅茶TeaMart会員様限定で、税込６,000円以上お買い上げの方に、「【日東紅茶オリジナルグッズ】トートバッグ」をプレゼントいたします。

「日東紅茶」を代表する「デイリークラブ」と、その前身である「日東ティーバッグ」のパッケージデザインを踏襲したオリジナルトートバッグです。シンプルなデザインで、通勤やお買い物など、さまざまなシーンにぴったりです。

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

《公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」5周年記念特設ページはこちら》

https://www.nittoh-teamart.com/html/page108.html

日東紅茶TeaMartについて

2021年にオープンした日東紅茶公式オンラインショップです。

日東紅茶TeaMartでは、日東紅茶ブランドの商品が購入できるほか、紅茶に関する知識や美味しい飲み方を学べるセミナーや紅茶や商品の豆知識をまとめたコラムなど、日東紅茶の魅力を体験できるコンテンツを提供しています。

また、会員になると特別価格で購入できる商品や、会員限定で参加できるイベント等もご用意しています。

日東紅茶TeaMart : https://www.nittoh-teamart.com/ (https://www.nittoh-teamart.com/)

日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

2027年に迎える日東紅茶100周年に向け、ワクワクする気持ちを胸に、TEAを携え、多くの皆様と出会えるようなさまざまな企画やコンテンツを準備しております。

日東紅茶 公式ウェブサイト : https://www.nittoh-tea.com/

三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

三井農林株式会社 公式ウェブサイト : https://www.mitsui-norin.co.jp/(https://www.mitsui-norin.co.jp/)