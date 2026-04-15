TikTok Shop Japan、「第26回 マーケティングWeek 春2026」に出展

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TikTokアプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop（ティックトックショップ）」を提供するTikTok Shop Japanは、4月22日（水）から24日（金）まで東京ビッグサイトにて開催されるマーケティング総合展示会「第26回 マーケティングWeek 春2026」に出展いたします。



TikTok Shop Japanのブースでは、TikTok Shopへの出店を検討するブランド・企業に対し、サービス概要や導入ステップなどの基本情報から、ショート動画、LIVE配信、クリエイター連携を軸とした最新の活用方法、先行事例に基づいた売上拡大の具体的なノウハウまで、実務に直結する実践的な知見を提供します。



また、会期中はTikTok Shopの公式パートナー（TikTok Shop Partner / TSP）である株式会社セプテーニと共に、ブース内でミニセミナーを開催します。TikTok Shopへの出店プロセス、セラーとクリエイター双方の視点を活かした運用術、様々な事例紹介など、多角的な情報を発信します。

主な出展内容

TikTok Shop Japanのブースにて、TikTok Shopの基本情報から具体的な出店相談までを一貫して行える場として展開します。

- TikTok Shopの概要と出店の流れ- ショート動画・LIVE配信を活用した販売促進の考え方- 先行事例の紹介- セラーとクリエイターの連携による販売促進のポイント- 売上成長につながる実践的な運用ノウハウ- 出店に関する個別相談ミニセミナー概要

TikTok Shop Japanブースにて、公式パートナー企業（TSP）の株式会社セプテーニと共に、ミニセミナーを開催します。主な出展内容から、特に以下のテーマを重点的に解説します。

- TikTok Shopの基本概要と出店の進め方- 実際の先行事例- 初期運用で押さえるべきポイント- ショート動画・LIVE配信・クリエイターとの連携- 売上成長に向けた実践的な運用ノウハウ出店支援プログラム

ブースにて具体的な出店相談をいただいた企業を対象に、TikTok Shopにおけるビジネスの早期立ち上げを支援する期間限定プログラムをご案内します。詳細は会場のスタッフまでお問い合わせください。

「第26回 マーケティングWeek 春2026」概要- 展示会名：第26回 マーケティングWeek 春2026- 会期：2026年4月22日（水）～24日（金）- 会場：東京ビッグサイト- 主催：RX Japan株式会社- 入場料：無料（事前登録制）- TikTok Shop Japanブース番号：S25-38- 来場登録URL：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1651374196047706-SXD

マーケティングWeekは、マーケティング戦略、デジタルマーケティング、SNS活用、広告・販促、ブランディング、CX/CRM、EC、営業支援など、マーケティングに関わる幅広い領域を網羅する9つの専門展示会で構成される総合展示会です。各分野の最新サービスや事例、ノウハウが集まり、市場の動向把握から具体的な商談までが同日に行われる場として開催されています。

【TikTok Shopについて】

TikTok Shopとは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能です。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーはお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入することができる新しい購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。さらに、専用タブでの商品一覧表示やアフィリエイト連携など、セラーとクリエイターの双方を支援する多彩な機能も備えています。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。