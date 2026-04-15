ディズニー★JCBカードに期間限定デザイン「東京ディズニーシー(R)25周年記念カード」が登場！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：日色 保）と提携して発行するディズニー★JCBカードのラインナップとして、「東京ディズニーシー(R)25周年記念カード」を2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）までの期間限定で発行いたします。

▶ 「ディズニー★JCBカード」の詳細、入会についてはこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/disneycard_jcb/)

キャンペーンについて

東京ディズニーシー(R)25周年記念カード（一般カード）東京ディズニーシー(R)25周年記念カード（ゴールドカード）

東京ディズニーシー(R)25周年記念カードの発行を記念し、東京ディズニーシー貸切パーティーご招待キャンペーンを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1386_1_c0332a6508390bd7641df7056604fb34.jpg?v=202604150251 ]

またディズニー★JCBカードにオンラインで新規ご入会いただいた方に、最大4,000ディズニーポイントをプレゼントします。(ゴールドカードは最大15,000ディズニーポイント)

他にも、新規入会＆カードの利用キャンペーンとして、オリジナルピンバッチをプレゼントするキャンペーンや抽選で「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」に計300組600名様をご招待するキャンペーンも実施しております。

▶ キャンペーンの詳細についてはこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/disneycard_jcb/?13211702702100)

ディズニー★JCBカードについて

ディズニー★JCBカードは、ディズニーならではの魅力的な特典がいっぱいの会員専用プログラム

「ディズニー・カードクラブ」がご利用できる、ディズニーファン必携のディズニー公式クレジットカードです。2008年の発行開始より多くの方々にご利用いただいております。

◆「ディズニー★JCBカード」の豊富なラインナップ

＜ゴールドカード＞

ミッキーマウス＆フレンズシンデレラ城蒸気船ウィリー（ゴールド）ミッキーマウス（モバ即限定）*

＜一般カード＞

*ミッキーマウス（モバ即限定）はモバ即で入会した方のみ選べるデザインです。

▶「ディズニー★JCBカード」についてはこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/disneycard_jcb/)



JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1386-dfda95bdd57b88ce6636d20d2200a948.pdf