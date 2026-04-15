着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケースを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、A4・B4対応の収納力と、手持ち・キャリーを使い分けできる着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケース「200-BAGCR018BK」を発売しました。

掲載ページ

フライトケース アタッシュケース キャリー着脱式 B4 A4 対応 パイロットケース ビジネスバッグ メンズ ダイヤルロック付き 合成皮革 ロバートクライン

型番：200-BAGCR018BK

販売価格：27,091円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGCR018BK

おすすめポイント

・手持ちとキャリーの2WAYで使え、移動距離や荷物量に応じて持ち方を切り替えできる。

・A4ファイルを立てたまま収納でき、B4書類にも対応する高い収納力。

・着脱式キャリーバー、双輪キャスター、3桁ダイヤルロックで移動も管理も快適。

特長

持ち方を選べる、仕事に寄り添う2WAY

外回りが多い日、駅や空港を移動する日、商談先へ軽快に向かいたい日。そんなビジネスのさまざまな場面に応えるのが、手持ちとキャリーを使い分けられる2WAY仕様です。荷物が多いときは転がしてラクに移動し、訪問先ではスマートに手持ちへ切り替え。移動の負担を減らしながら、きちんと感のある印象を保てるのが魅力です。

ワンタッチ着脱で移動後もスマート

キャリーバーはワンタッチで着脱できるため、シーンに応じた使い分けがスムーズです。移動中はキャリー仕様で快適に、商談時やオフィス内では手持ち仕様でスマートに使えます。さらに高さは約87cm、95cmの2段階で調整可能。身長や持ち方、移動環境に合わせやすく、日々の業務の中で感じる“ちょっとした使いにくさ”を減らしてくれる実用的な設計です。

A4もB4もすっきり入る頼れる収納力

毎日の業務で欠かせない書類や資料、筆記具、小物類をまとめて持ち運べる収納力も大きな特長です。A4ファイルは立てたまま収納でき、B4サイズにも対応。前面のフラップ付きポケットは、よく使う資料や小物の出し入れに便利です。さらに内側にはペン差しや小物収納スペースを備えており、必要なアイテムをすっきり整理して持ち歩けます。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGCR018BK

■サンワダイレクト楽天市場店

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



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仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。