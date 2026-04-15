全国初！福音館書店の刊行物を網羅的に取り揃えた常設売場「ふくいんかんのえほんの世界」を未来屋書店りんくう泉南店にオープン！

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下未来屋書店）は株式会社福音館書店（本社:東京都中野区）と協働し、イオンモールりんくう泉南２階 未来屋書店りんくう泉南店(大阪府)に、福音館書店の刊行物を網羅的に取り揃えた常設売場「ふくいんかんのえほんの世界」を新設し、2026年4月17日(金)リニューアルオープンいたします。

本取り組みは、親子で本と出会い、楽しめる空間づくりを目指す、未来屋書店の児童書売場ブランド「みらいやの森」の一環として実施するものです。

■「ふくいんかんのえほんの世界」

本売場は、福音館書店と連携し、全国で初めて書店の常設売場として展開するものです。福音館書店が現在刊行している書籍を中心に、絵本・読み物・科学の本・月刊誌バックナンバーまで、約2,000点を一堂に展開。

ジャンルごとに体系化された売場構成により、年齢や興味に応じて本と出会い、読み継いでいくことができる環境を整えています。さらに、壁面や柱には作品の世界観を表現したビジュアルパネルを展開し、売場全体で絵本の世界に入り込むような空間を演出しています。

メインビジュアルにはロングセラー絵本『こんとあき』（林 明子 作）を起用し、「ようこそ！ふくいんかんのえほんの世界へ」というメッセージのもと、お客さまを売場へと誘います。

【壁面ビジュアル】

■導入背景

福音館書店の絵本は、子どもの成長に寄り添いながら、長く読み継がれてきた良質な作品群として、多くの家庭や教育現場に支持されてきました。

一冊一冊が丁寧に作られ、時代を超えて読み続けられる“定番”としての価値を持っています。

『ぐりとぐら』（なかがわ りえこ 作 おおむら ゆりこ 絵）に代表されるように、世代を超えて親から子へと手渡されてきた作品群は、日本の絵本文化そのものとも言える存在です。

こうした福音館書店の魅力は、個々の作品だけでなく、年齢やテーマに応じて読書体験が広がっていく“ラインナップ全体”にあります。

本取り組みでは、その価値をより深く体感いただけるよう、作品を網羅的に取り揃え、親子で安心して本を選べる環境づくりを目指しました。

【福音館出版書籍の一例】

■OPEN記念「ぐりとぐら複製原画展」開催！

オープンを記念し、福音館書店を代表する作品『ぐりとぐら』の複製原画展を開催いたします。世代を超えて読み継がれてきた名作の原画を間近でご覧いただける貴重な機会となっており、作品の魅力や世界観をより深く体感できます。

売場とあわせてお楽しみいただくことで、“読む”だけでなく“感じる”絵本体験を提供します。

【開催期間】

2026年4月17日(金)～5月20日(水)

【開催場所】

未来屋書店りんくう泉南店 みらいやの森内特設スペース

今後は福音館書店と連携し、フェアやイベントなどを継続的に実施してまいります。

未来屋書店は今後も、お客さまに「本との出会い」の楽しさを提供するとともに、ここでしか体験できない価値ある売場づくりに取り組みます。

■両社コメント

未来屋書店 商品企画部 児童書バイヤー

本取り組みにより、これまで以上に多くのお客さまに福音館書店の絵本と出会っていただけることを大変嬉しく思います。子どもたちの成長に寄り添い、長く読み継がれてきた作品の魅力を、売場を通じて感じていただければ幸いです。

福音館書店 営業部

福音館書店から刊行中の約2,000点の本を取り揃えた特設コーナーが誕生しました。 世代を超えて読み継がれるロングセラーから最新刊まで、幅広いラインナップの中からお気に入りの一冊をお選びいただけます。 ぜひこの機会に店頭に足をお運びください。

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店 りんくう泉南店

【住所】 〒590-0535大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F

【営業時間】 10:00～21:00

■株式会社未来屋書店

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp