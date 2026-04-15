地域のランニングイベントを「次のステージ」へ

株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパン

「日本にスポーツを根づかせる。」を理念に掲げ、全国で市民参加型スポーツイベントを展開する一般社団法人/株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパン（所在地：東京都新宿区、代表者：中島 祥元、以下「RSJ」）は、この度、地域のランニングイベントをアップデートし、持続可能な運営を支援する新ブランド「RUN NEXT（ラン・ネクスト）」を始動いたします。

詳細を見る :https://roots-sports.jp/lp/running/

背景・メッセージ（新ブランドの想い）

日本にスポーツを根づかせる。

私たちはこの理念のもと、道路や街全体を舞台とした市民参加型スポーツイベントを通じ、全国に”人と地域の交流“を生み出してきました。これまでに連携した地域は、全国40都道府県・400市町村を超えます。

いま、ランニングイベントは大きな転換期にあります。記録志向だけでなく「健康」「ファンラン」「コミュニティ」「旅」「その土地らしさ」といった多様な価値が求められている一方で、現場では「人手不足」や「コスト高騰」といった切実な課題が山積しているのも事実です。

しかし、私たちはこれらの状況を、決してネガティブなものとは捉えていません。

価値観が多様化しているということは、イベントを通じて新たな「地域のファン」を増やすための、未来に向けた絶好の「機会（チャンス）」でもあるからです。

そこで私たちは、17年の現場ノウハウを結集した新ブランド「RUN NEXT」を始動しました。私たちは、この変化を前向きなエネルギーに変え、参加者にも地域にも愛され続ける「持続可能なイベント」を共に創り上げていこうとする、意欲ある地域を募集します。

事務局の負担を軽減しつつ、地域の大会を、愛され続ける「次のステージ」へ。情熱ある地方自治体様の、最初の一歩に私たちは全力で並走します。

「RUN NEXT」が提供する解決策

RSJは、地域調整・マンパワー・コストといった自治体が抱える悩みを、17年の実績に基づく「三方よしのイベント設計」で解決します。

● ワンストップ・サポート体制：企画・事務局運営・事前調整・広報PR・クリエイティブ・当日運営・事後評価まで一貫して対応し、担当者様の負担を軽減します。

● 公道イベントの専門知見：17年間にわたる公道スポーツイベント運営で培った、警察・道路管理者等との協議ノウハウを提供します。

● 地域資産へのアップデート：スポーツツーリズムやコミュニティ活性化観点での企画設計、地域経済への波及効果を最大化する企画提案により、イベントを地域の「資産」へと昇華させます。

● 新規財源獲得サポート：一般財源以外の財源獲得支援や、企業協賛の新規開拓支援、その他収支バランスの適切な見直し等を通じ、大会の収支構造を最適化します。

※既存イベントの運営委託、改善、リニューアルから、新規イベントの立上げまで幅広く対応します。

サービスサイト

RUN NEXT（ラン・ネクスト）

https://roots-sports.jp/lp/running/

株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパン

スポーツを楽しむ人と開催する地域。 両方の喜びや幸せにつながる企画・運営を提供します。

http://roots-sports.jp/ （法人WEBサイト）