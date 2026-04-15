新浜レオンの会員制デジタルコンテンツサービス「デジレオン」をオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年4月15日（水）に、新浜レオンの会員制デジタルコンテンツサービス「新浜レオン 会員制デジタルコンテンツサービス～デジレオン～」（URL：https://fc.niihamaleon.com/ ）をオープンしました。

新浜レオンは千葉県白井市出身。

令和元年5月1日、シングル「離さない 離さない」でメジャーデビュー。「第61回 日本レコード大賞 新人賞」や「日本作曲家協会音楽祭・2021 奨励賞」を受賞するなど「演歌第7世代」の旗手として注目を集めています。「幅広い世代に、歌謡曲の素晴らしさを伝えていきたい」という本人の意向からジャンルを超えた活動を見せており、アニメ「名探偵コナン」のスピンオフ作品「犯人の犯沢さん」オープニングテーマとして起用された「捕まえて、今夜。」では振り付けの"窓ふきダンス"がSNSで話題を呼び、動画再生数は1億回を突破。24年に木梨憲武プロデュース、所ジョージ作詞・作曲「全てあげよう」で『NHK紅白歌合戦』に初出場し、昨年もアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ『Fun! Fun! Fun!』で2年連続出場を果たしました。NHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」の出演や各種女性誌の表紙を飾っているほか、サンリオとのコラボキャラクター「れおすけ」を展開するなど、これまでの演歌・歌謡曲歌手のイメージに囚われず、多彩なフィールドで活躍しています。2026年4月15日（水）にはこっちのけんと作詞・作曲「LOVE しない？」、NHK『みんなのうた』の2・3月放送曲「言い訳ナイナー」収録の1st EP「New Beginning」をリリース。新曲を携えて、5月30日（土）からは「新浜レオン コンサートツアー2026～New Beginning～」を開催します。今後のさらなる飛躍が期待されます。

子供から大人まで人気と知名度を誇る新浜レオン、公式デジタルコンテンツサービス「デジレオン」を本日オープン！

今回オープンしたのは新浜レオンの会員制デジタルコンテンツサービスです。

ここでしか見ることのできないギャラリーやムービー、会員だけが参加できるライブ配信のほか、スタンプラリーやスクラッチ、誕生日当日に届く特別なバースデーメッセージなど、限定コンテンツを多数ご用意しています。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【会員制デジタルコンテンツサービス詳細】

■サービス名

新浜レオン 会員制デジタルコンテンツサービス～デジレオン～

■URL

https://fc.niihamaleon.com/

■会費

・月額コース

価格：440円（税込）

決済手段：クレジットカード／docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス

・12ヶ月まとめて払いコース

価格：4,840円（税込）

決済手段：クレジットカード／コンビニ払い

■サイトコンテンツ

ギャラリー、ムービー、ブログ、ライブ配信、スクラッチ、スタンプラリー、バースデーメール、デジタル会員証

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。