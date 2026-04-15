「青春ブタ野郎はAni-Artの夢を見ない in ドン・キホーテ」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「青春ブタ野郎はAni-Artの夢を見ない in ドン・キホーテ」を開催いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、ドン・キホーテ 藤沢駅南口店にて、「青春ブタ野郎」シリーズのイベント、「青春ブタ野郎はAni-Artの夢を見ない in ドン・キホーテ」を開催いたします。

2026年5月2日（土）よりドン・キホーテ 藤沢駅南口店にて「青春ブタ野郎はAni-Artの夢を見ない in ドン・キホーテ」の開催が決定いたしました。

今回のイベントでは、「青春ブタ野郎」シリーズより「星空ドレス」をコンセプトにした新規Ani-Artイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「青春ブタ野郎はAni-Artの夢を見ない in ドン・キホーテ」

開催期間：2026年5月2日（土）～2026年5月17日（日）

開催場所：ドン・キホーテ 藤沢駅南口店

営業時間：AM9:00～AM3:00

また、下記店舗でも会期中、商品の販売およびお買い上げ特典を配布いたします。

・ドン・キホーテ横浜西口店

・ドン・キホーテ蒲田駅前店

・MEGAドン・キホーテ狩場インター店

・ドン・キホーテピカソ大船店

▼「青春ブタ野郎はAni-Artの夢を見ない in ドン・キホーテ」特設サイト

https://event.amnibus.com/aobuta-donki/

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【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし 星空ドレスver. トレーディング Ani-Art aqua label グリッター缶バッジ（全12種）

単品：638円（税込）/BOX：7,656円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 星空ドレスver. トレーディング Ani-Art aqua label Ani-Frame（全19種）

単品：308円（税込）/BOX：5,852円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 星空ドレスver. トレーディング Ani-Art aqua label アクリルカード（全12種）

単品：748円（税込）/BOX：8,976円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 星空ドレスver. Ani-Art aqua label 2連ワイヤーアクリルキーホルダー（全6種）

価格：各1,023円（税込）

▼描き下ろし 星空ドレスver. Ani-Art aqua label BIGアクリルスタンド（全6種）

価格：各1,980円（税込）

▼描き下ろし 星空ドレスver. Ani-Art aqua label 特大アクリルスタンド（全6種）

価格：各3,300円（税込）

▼描き下ろし 星空ドレスver. Ani-Art aqua label Tee（全6種）

価格：各5,478円（税込）

※本商品はユニセックスXL/XXLのみの販売です。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトにて取り扱い予定となっております。

また、先行して予約を開始する可能性がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

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【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

なお、イベント終了後、後日ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし 星空ドレスver. トレーディング Ani-Art aqua label グリッター缶バッジ（全12種）

1BOX購入で「描き下ろし 桜島麻衣 星空ドレスver. Ani-Art aqua label 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典 」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、共通BOX購入特典として「描き下ろし 牧之原翔子 星空ドレスver. Ani-Art aqua label 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS&アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※イベント終了後、後日からアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

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【購入特典情報】

期間中、イベント関連商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「イベント購入特典ブロマイド（全12種）」をランダムで1枚プレゼント！

さらにドン・キホーテ 藤沢駅南口店限定で、3,000円（税込）以上ご購入で、「イベント購入特典ポストカード（全1種）」を1枚プレゼント！

※レシートの合算は出来かねます。

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させて頂いております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。

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【Xキャンペーン情報】

「青春ブタ野郎はAni-Artの夢を見ない in ドン・キホーテ」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト & AMNIBUS公式アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「イベント特典ブロマイド（全12種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」：https://x.com/AMNIBUS

詳細→https://event.amnibus.com/aobuta-donki/

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▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください。

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

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▼AMNIBUS（アムニバス）について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当:齋藤 直樹

Mail:pr@armabianca.com

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