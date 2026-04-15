第15回単独ライブ、今年も東京・静岡・青森にて全26公演「シソンヌライブ『quinze』」開催決定！

吉本興業株式会社

シソンヌによる第15回単独ライブ「シソンヌライブ『quinze』」 の開催が決定しました。

昨年開催した「シソンヌライブ『quatorze』」は、全30公演が即完売となり、大盛況の中、全公演を完走しました。今年は7月11日(土)を皮切りに、東京・静岡・青森の3都市にて全26公演を実施します。

また本ライブで披露するネタは全て新作でお届けします。圧倒的な演技力と独自の視点で描かれる「シソンヌワールド」全開のコントを、ぜひ劇場でご堪能ください。さらに東京公演では小学生親子限定公演や中高生限定公演を実施予定です。

本公演は配信チケットもご用意しています。会場に足を運べない方はぜひオンラインでご覧ください。アーカイブ期間もございますので会場に来られた方ももう一度お楽しみいただけます。

チケットは、4月17日(金)11:00よりFCサイト「シソノンヌ部屋」にて先行受付、5月2日(土)よりFANYチケットにて先行受付を開始します。

シソンヌ コメント

じろう（左）

職業漁師、を名乗り始めて3度目の漁です。

空調がちょっと肌寒い、なんてこともあるので羽織る救命胴衣はあった方がいいかもしれませんね。

今年もよろしくお願いしますね。

長谷川忍（右）

シソンヌライブ[quinze]、今年も無事に開催される運びとなりました。

東京公演の昼公演が15時開演になりましたので、お間違えないようお願いします。

シソノンヌ部屋の流れからして力士関係のネタも入って来そうな予感は誰よりも俺がしています。

お待ちしております、どすこい。

シソンヌライブ『quinze』 概要

<東京>

[会場] 下北沢 本多劇場

[日程] 7月11日(土)～7月26日(日)

<静岡>

[会場] 浜松市浜北文化センター 大ホール

[日程] 7月31日(金)～8月2日(日)

<青森>

[会場] 弘前市民会館 大ホール

[日程] 8月7日(金)～8月9日(日)

▼チケット料金

※全会場共通料金

・全席指定（前売含む）：8,000円（税込）

<東京公演限定>

・全席指定・中高生：1,000円/枚

・全席指定・親子券：8,000円/2枚

・オンライン配信：2,500円/枚

チケットURL：https://r.ticket.fany.lol/sissonne(https://r.ticket.fany.lol/sissonne)

公式HP： https://sissonne.jp/(https://sissonne.jp/)

シソンヌライブ『quinze』 概要

▼販売スケジュール

FC「シソノンヌ部屋」先行受付：4月17日(金)11:00～4月23日(木)11:00

FANY先行受付: 5月2日(土)11:00～5月8日(金)11:00

一般発売：5月24日(日)12:00～

※ファンクラブ先行は【中高生限定】【親子限定】公演を除く、一般公演のみの取り扱いになります。

※7月12日(日)15:00公演は中高生限定公演となります。

※7月19日(日)15:00公演は小学生親子限定公演となります。

※各券種注意事項を必ずご確認の上、お申込みください。

▼公演スケジュール

【東京公演】 会場：下北沢 本多劇場 (世田谷区北沢2‐10‐15)

7月11日(土) 19:00開演

7月12日(日) 15:00開演 ※中高生限定公演

7月13日(月) 休演日

7月14日(火) 19:00開演

7月15日(水) １.15:00開演 ２.19:00開演

7月16日(木) 19:00開演

7月17日(金) 19:00開演

7月18日(土) １.15:00開演 ２.19:00開演

7月19日(日) 15:00開演 ※小学生親子限定公演 ※配信あり

7月20日(月) 休演日

7月21日(火) 19:00開演

7月22日(水) １.15:00開演 ２.19:00開演

7月23日(木) 19:00開演

7月24日(金) 19:00開演

7月25日(土) １.15:00開演 ２.19:00開演

7月26日(日) 15:00開演 ※配信あり

【静岡公演】 会場：浜松市浜北文化センター 大ホール (静岡県浜松市浜名区貴布祢291‐1)

7月31日(金) 19:00開演

8月1日(土) １.12:00開演 ２.16:00開演

8月2日(日) 12:00開演

【青森公演】 会場：弘前市民会館 大ホール (青森県弘前市大字下白銀町1‐6)

8月7日(金) 19:00開演

8月8日(土) １.12:00開演 ２.16:00開演

8月9日(日) 12:00開演