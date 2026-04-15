初の東京開催！ここ滋賀で「ひこにゃん」20周年誕生日グリーティング開催！
2026年4月15日
滋賀県ここ滋賀
滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」は、この度、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」が2026年4月13日に誕生20周年を迎えることを記念し、首都圏で初の誕生日会グリーティングを4月26日（日）に開催いたします。
例年県内で開催されてきた誕生日会が、ファンの熱い要望に応え、ついに東京で開催します。ひこにゃんが直接ファンに感謝を伝える特別な機会となるほか、今年は彦根城の世界遺産登録に向けた動きが活発化する重要な年。20周年を祝うと共に、彦根城世界遺産登録へのＰＲを込めたグリーティングイベントとなります。
また、4月13日からはここ滋賀1Fマーケットで「ひこにゃん20周年記念フェア」も開催中。イベントでは20周年記念ステッカーのプレゼントなど、盛りだくさんの内容で皆様をお迎えします。
※ここ滋賀での過去のイベントの様子など
○ひこにゃん20周年 バースデーグリーティング 概要
【日時】2026年4月26日（日）
12:00～12:20 ②14:10～14:30 ③15:40～16:00
※登場時間は予定のため変更となる場合があります。
【場所】滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」隣接イベントスペース
（東京都中央区日本橋２－７－１）
【内容】
・ひこにゃんバースデーグリーティング
彦根城築城410年祭のマスコットキャラクターとして誕生したひこにゃんが、
20歳の誕生日を迎える記念すべき日に、ファンの皆様と直接触れ合います。
・ひこにゃん関連グッズ販売
グリーティング会場では、ひこにゃんのぬいぐるみや文具、
関連グッズを多数取り揃えてフェア対象商品は20周年にちなんで
20％オフにて特別販売いたします。
・彦根城世界遺産登録PR
今年、世界遺産登録に向けた動きが本格化する彦根城の魅力を発信する
PRブースを設置。世界遺産登録へ向けた発信や、アンケートに答えた方に
記念品の配布を行います。
・ひこにゃん20周年限定ステッカー配布
ひこにゃん関連商品をご購入いただいた方、またはここ滋賀LINE公式アカウントに
ご登録いただいた方に、ここでしか手に入らない20周年記念限定デザインの
オリジナルステッカーをプレゼントいたします。（※なくなり次第終了）
※ひこにゃん関連商品イメージです。（その他関連商品多数）
○滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」ついて
滋賀県彦根市が2007年に迎えた彦根城築城400年祭のマスコットキャラクターとして誕生。
ご当地キャラクターブームの火付け役となり、全国的な人気を博しています。
愛くるしい姿と動きで、彦根市、ひいては滋賀県の魅力を広く発信し続けています。
○彦根城の世界遺産登録に向けた動き
特別史跡であり、天守が国宝に指定されている彦根城。
江戸時代初期に、彦根藩歴代藩主を務めた井伊家の拠点として築かれた城です。
1992年に世界遺産の暫定リストに掲載されて以降、様々な検討を行い、
現在は、「江戸時代の日本の大名による地方統治の拠点であり、
その全体構造と価値が世界的に優れているもの」として、
2028年の世界遺産登録を目指す活動を加速させています。
○参考：滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について
「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、
2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には
「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、
現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。
そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、
滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、
新たな発見をする場を目指しています。
公式ウェブサイト：https://cocoshiga.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/cocoshiga/
X（旧Twitter）：https://x.com/cocoshiga_info