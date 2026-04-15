初の東京開催！ここ滋賀で「ひこにゃん」20周年誕生日グリーティング開催！

2026年4月15日

滋賀県ここ滋賀

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」は、この度、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」が2026年4月13日に誕生20周年を迎えることを記念し、首都圏で初の誕生日会グリーティングを4月26日（日）に開催いたします。

例年県内で開催されてきた誕生日会が、ファンの熱い要望に応え、ついに東京で開催します。ひこにゃんが直接ファンに感謝を伝える特別な機会となるほか、今年は彦根城の世界遺産登録に向けた動きが活発化する重要な年。20周年を祝うと共に、彦根城世界遺産登録へのＰＲを込めたグリーティングイベントとなります。

また、4月13日からはここ滋賀1Fマーケットで「ひこにゃん20周年記念フェア」も開催中。イベントでは20周年記念ステッカーのプレゼントなど、盛りだくさんの内容で皆様をお迎えします。

※ここ滋賀での過去のイベントの様子など

○ひこにゃん20周年 バースデーグリーティング 概要

【日時】2026年4月26日（日）

12:00～12:20 ②14:10～14:30 ③15:40～16:00

※登場時間は予定のため変更となる場合があります。

【場所】滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」隣接イベントスペース

（東京都中央区日本橋２－７－１）

【内容】

・ひこにゃんバースデーグリーティング

彦根城築城410年祭のマスコットキャラクターとして誕生したひこにゃんが、

20歳の誕生日を迎える記念すべき日に、ファンの皆様と直接触れ合います。

・ひこにゃん関連グッズ販売

グリーティング会場では、ひこにゃんのぬいぐるみや文具、

関連グッズを多数取り揃えてフェア対象商品は20周年にちなんで

20％オフにて特別販売いたします。

・彦根城世界遺産登録PR

今年、世界遺産登録に向けた動きが本格化する彦根城の魅力を発信する

PRブースを設置。世界遺産登録へ向けた発信や、アンケートに答えた方に

記念品の配布を行います。

・ひこにゃん20周年限定ステッカー配布

ひこにゃん関連商品をご購入いただいた方、またはここ滋賀LINE公式アカウントに

ご登録いただいた方に、ここでしか手に入らない20周年記念限定デザインの

オリジナルステッカーをプレゼントいたします。（※なくなり次第終了）

※ひこにゃん関連商品イメージです。（その他関連商品多数）

○滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」ついて

滋賀県彦根市が2007年に迎えた彦根城築城400年祭のマスコットキャラクターとして誕生。

ご当地キャラクターブームの火付け役となり、全国的な人気を博しています。

愛くるしい姿と動きで、彦根市、ひいては滋賀県の魅力を広く発信し続けています。

○彦根城の世界遺産登録に向けた動き

特別史跡であり、天守が国宝に指定されている彦根城。

江戸時代初期に、彦根藩歴代藩主を務めた井伊家の拠点として築かれた城です。

1992年に世界遺産の暫定リストに掲載されて以降、様々な検討を行い、

現在は、「江戸時代の日本の大名による地方統治の拠点であり、

その全体構造と価値が世界的に優れているもの」として、

2028年の世界遺産登録を目指す活動を加速させています。

○参考：滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、

2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には

「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、

現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。

そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、

滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、

新たな発見をする場を目指しています。





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