没後なお輝き続ける“キング・オブ・ポップ”の躍動を日常に。公式ライセンス商品「マイケル・ジャクソン 2027年版カレンダー」の予約受付を本日より開始！
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテインメント公式グッズストア「PGS」は、伝説的アーティスト、マイケル・ジャクソンの圧倒的な存在感を一年中楽しめる「MICHAEL JACKSON - 2027 CALENDAR」の予約販売を本日より開始いたしました。2026年9月30日の発売を予定しており、ファンのみならず音楽カルチャーを愛するすべての方へ、日常に高揚感をもたらす一冊をお届けします。
音楽史に刻まれる数々の伝説を生み出したマイケル・ジャクソン。没後15年以上が経過した今もなお、彼の音楽とパフォーマンスは世代を超えて愛され続けています。
今回発売する2027年版カレンダーは、単なる日付の確認ツールではなく、彼の芸術性を「壁に飾るアート」として再定義しました。自宅やワークスペースを、彼の象徴的なビジュアルで彩ることで、日々の生活にリズムとパワーを吹き込みます。
【商品の3大特徴】
1. 伝説的瞬間を凝縮した、厳選のビジュアル収録
ステージ上での象徴的なダンスポーズや、世界を魅了した印象的なフォトグラフを12ヶ月分贅沢に収録。ページをめくるたびにマイケルの世界観に引き込まれる構成です。
2. インテリアとしても映えるスクエアフォーマット
約29.5cm×29.5cmのスクエア（正方形）タイプを採用。中綴じ壁掛け仕様で、開くと縦約59cmの迫力あるサイズ感になります。表紙にはラミネート加工を施しており、高級感のある質感がインテリアのアクセントとして最適です。
3. 言語を超えて愛されるグローバル仕様
英語を中心に、スペイン語、フランス語、イタリア語など多言語に対応。マイケルのグローバルな活躍を象徴する、世界基準のデザインに仕上げています。
【商品概要】
商品名： MICHAEL JACKSON マイケルジャクソン - 2027 CALENDAR / スクエア
価格： 2,200円（税込）
発売予定日： 2026年9月30日（水）
サイズ： 約29.5cm × 29.5cm
期間： 2027年1月～12月
販売サイト（PGS公式）： https://www.pgs.ne.jp/products/2604357341007
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347006/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347006/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347006/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
音楽史に刻まれる数々の伝説を生み出したマイケル・ジャクソン。没後15年以上が経過した今もなお、彼の音楽とパフォーマンスは世代を超えて愛され続けています。
今回発売する2027年版カレンダーは、単なる日付の確認ツールではなく、彼の芸術性を「壁に飾るアート」として再定義しました。自宅やワークスペースを、彼の象徴的なビジュアルで彩ることで、日々の生活にリズムとパワーを吹き込みます。
【商品の3大特徴】
1. 伝説的瞬間を凝縮した、厳選のビジュアル収録
ステージ上での象徴的なダンスポーズや、世界を魅了した印象的なフォトグラフを12ヶ月分贅沢に収録。ページをめくるたびにマイケルの世界観に引き込まれる構成です。
2. インテリアとしても映えるスクエアフォーマット
約29.5cm×29.5cmのスクエア（正方形）タイプを採用。中綴じ壁掛け仕様で、開くと縦約59cmの迫力あるサイズ感になります。表紙にはラミネート加工を施しており、高級感のある質感がインテリアのアクセントとして最適です。
3. 言語を超えて愛されるグローバル仕様
英語を中心に、スペイン語、フランス語、イタリア語など多言語に対応。マイケルのグローバルな活躍を象徴する、世界基準のデザインに仕上げています。
【商品概要】
商品名： MICHAEL JACKSON マイケルジャクソン - 2027 CALENDAR / スクエア
価格： 2,200円（税込）
発売予定日： 2026年9月30日（水）
サイズ： 約29.5cm × 29.5cm
期間： 2027年1月～12月
販売サイト（PGS公式）： https://www.pgs.ne.jp/products/2604357341007
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347006/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347006/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347006/images/bodyimage3】
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