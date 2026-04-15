「道の駅サーモンパーク千歳」(所在地：北海道千歳市)は、2026年4月18日(土)から5月6日(水・祝)まで、「ゴールデンサーモングルメウィーク2026」を開催いたします。





新緑が芽吹き始める北海道・千歳。この街のシンボルでもある鮭を主役に、道の駅サーモンパーク千歳では「ゴールデンサーモングルメウィーク」が開幕します。

目の前に現れたのは、もはやご飯が見えないほど高く積み上げられたサーモンのエベレスト「サーモンてんこもり丼」をはじめ、食欲をそそる香ばしい焼鮭が主役の新メニューが、3つの専門店から登場します。前回SNSで話題をさらった「わんこサーモン」、食卓応援！店内でひとつひとつ手握りする「100円鮭おにぎり」や、親子で熱狂する「じゃんけん大会」。そして命の旅立ちを見送る「稚魚の放流」など、道の駅ならではの温もり溢れる企画が目白押しです。千歳でしか味わえない、心もお腹も満たされる体験型GWです。

公式サイト： https://www.salmonpark.com/





ゴールデンサーモングルメウィーク2026





■視界を埋め尽くす「鮭・鮭・鮭！」3大新メニューが“鮭価格”で先行解禁

今回のGW、まず訪れる人の足を止めさせるのは、店内の「おいしい誘惑」です。「サーモンパーク千歳といえば、やっぱり鮭！」という期待に全力で応えるべく、料理長が試行錯誤を重ねた3つの自信作が先行解禁します。驚くべきは、その「1,111円(いい鮭！)」という期間限定プライス。





サーモンてんこもり丼





◇とろける、溢れる、山盛りサーモン。

「海鮮丼屋 とと丸」が贈る『サーモンてんこもり丼』は、思わず声が漏れる圧倒的なビジュアル。まさに刺身の断崖。角切りの生サーモンと、とろけるような「たたき」が層を成し、頂上には宝石のようないくらが輝きます。まずはそのまま、鮭の甘みを堪能。後半は、無料サービスの「濃厚海鮮出汁」をたっぷり注ぎ、熱々のお茶漬けに。最後の一粒まで、鮭の美味しさを楽しみつくす一杯です。





●サーモンてんこもり丼

販売店 ：海鮮丼屋とと丸

日時 ：4/20(月)～4/24(金)

価格 ：税込2,948円のところ、税込1,111円

アレルギー：さけ・いくら・ごま・大豆・さば

※各日限定10食





鮭バターコーン味噌ラーメン





◇器を埋め尽くす黄金色のコーンに主役の焼鮭を味わう。

運ばれてきた瞬間に驚くのは、麺を完全に覆い尽くすほどに敷き詰められた黄金色のコーン。その上に豪快な「焼鮭の一枚身」が鎮座します。スープの熱でじわりと溶け出すバター。札幌ラーメンの王道を行く「ぷりぷり」のちぢれ麺にコク深い味噌スープが絡み、北海道のおいしさをまるごとすする多幸感溢れる一杯です。





●鮭バターコーン味噌ラーメン

販売店 ：ふるさとラーメン食堂ちとせがわ

日時 ：4/27(月)・4/28(火)

価格 ：税込1,738円のところ、税込1,111円

アレルギー：小麦・卵・乳成分・さけ・豚肉・大豆・鶏肉

※各日限定10食





鮭の遡上親子丼





◇「親子丼＝鶏と卵」という常識を覆す、千歳ならではの提案。

「鶏と卵」だけが親子ではありません。“ふわとろ卵”をベースに、香ばしい焼鮭と弾けるいくらを散りばめました。海鮮丼とは一線を画す、温かい卵とともにいただく“新感覚親子丼”です。卵の優しい甘さと、鮭の塩気、いくらの弾ける食感。三位一体のハーモニーは、ありそうでなかった新発見の美味しさです。





●鮭の遡上親子丼

販売店 ：TAMAGOYA

日時 ：4/30(木)～5/1(金)

価格 ：税込1,408円のところ、税込1,111円

アレルギー：卵・小麦・さけ・いくら・鶏肉・大豆

※各日限定10食

※北海道産「ななつぼし」を使用









■【体験型イベント】あの熱狂が再び！20分間の限界挑戦！第2回わんこサーモン開催！





第2回わんこサーモン開催！





わんこそばスタイルで、サーモン小丼が次々と提供される20分間の限界挑戦。

目の前に高く積みあがるどんぶりに熱狂すること間違いなし！









■【専門店クオリティ】「味変」で最後まで飽きさせない

ただ食べ続けるだけではありません。最後は専門店自慢の「濃厚海鮮だし」を投入することで、〆はサラサラといける「海鮮茶漬け」へ。味のクオリティを落とさないのが『とと丸』のプライドです。









■【超・破格】1,111円の「いい鮭」プライス

イベントへの参加費は、鮭(11)にちなんだ1,111円。サーモンを心ゆくまで堪能できる、赤字覚悟の感謝祭です。





●開催概要

イベント名：海鮮丼屋とと丸 第2回わんこサーモン

開催日時 ：2026年4月26日(日)10：00開始

場所 ：サーモンパーク千歳内「海鮮丼屋 とと丸」

参加費 ：税込1,111円 ※当日抽選

定員 ：抽選10名様(9：00受付開始/9：20抽選券配布終了/9：30抽選発表)

ルール ：制限時間30分。わんこそば形式でサーモン丼を順次提供

特典 ：〆の「濃厚海鮮だし」付き 提供されるサーモン小丼

アレルギー：さけ

※北海道産「ななつぼし」を使用









■【家計にエール！】行列必須の100円おにぎり＆じゃんけんバトル





行列必須の100円おにぎり＆じゃんけんバトル





●開催概要

イベント名：じゃんけん大会復活祭

「勝てば2個、負けても1個」。不動の人気を誇るサーモン丼(通常価格税込950円)がじゃんけんに勝てば250円相当で手に入るという、まさに“復活祭”の名にふさわしい大盤振る舞いです。





開催日時 ：2026年4月18日(土)・4月19日(日)9：00開始

場所 ：サーモンパーク千歳内特設イベント会場

参加費 ：税込500円

定員 ：各日先着100名様

アレルギー：さけ









●開催概要

イベント名：鮭鮭じゃんけんチャレンジ

「勝てば3枚、負けても2枚」。食卓に嬉しい鮭の切り身がじゃんけんに勝っても負けても格安で手に入るという、超お得なサーモンサービスデーです！





開催日時 ：2026年5月2日(土)9：00開始

場所 ：サーモンパーク千歳内特設イベント会場

参加費 ：税込200円

定員 ：先着50名様

アレルギー：さけ





塩鮭おにぎり100円セール





どこから食べても具材にあたるほどたっぷりの塩鮭





お米の価格が高騰する今、あえて「税込108円」という限界価格に挑戦。

北海道産「ななつぼし」の羽釜炊きごはんと、溢れんばかりの自慢の鮭。地域の皆様の食卓を“シャケ(鮭)”で笑顔にする1日をお届けします。





サーモンパーク千歳 なまら旨おにぎり「3つのこだわり」

【具沢山の鮭！】どこから食べても“鮭”！

「中身が少なくてガッカリ」はさせません。おにぎりの中にはたっぷりの手ほぐし鮭、さらに「てっぺん」にも大きな鮭をトッピング。四方八方どこから頬張っても鮭に当たる、専門店ならではのボリュームです。





【地産地消】羽釜炊き「ななつぼし」×オホーツクの塩

お米は冷めても甘みが強い北海道産「ななつぼし」を使用。毎朝、羽釜で一気に炊き上げることで、一粒一粒が立ったふっくら食感を実現しました。味の決め手は、鮭の旨味を引き立てるオホーツク産の天然塩です。





【まごころこめて握ります】一つひとつ、店内で「手ほぐし・手握り」

店内で丁寧に焼き上げた鮭をスタッフが手作業でほぐしています。人の手で優しく握るからこそ生まれる、口の中でほろりと解ける食感をお楽しみください。





●イベント概要

イベント名：塩鮭おにぎり100円セール

開催日 ：2026年4月25日(土)

会場 ：サーモンパーク千歳 内 なまら旨おにぎり

目玉商品 ：塩鮭おにぎり 税込108円 ※おひとり様2個まで

販売数 ：合計100個限定





◇家族の笑顔が弾ける！「キッズ＆ファミリー」向け体験コンテンツ

グルメだけでなく、お子様が主役になれるイベントも充実。新幹線から大道芸、そして食育まで、一日中飽きさせない仕掛けを用意しました。









■こどもの日限定！驚きの390円(サンキュー価格)！「TAMAGOYA」のお子様ザンギセット

親子連れに嬉しい「家計応援」企画！通常価格税込680円のセットが、小学生以下限定で税込390円に。黄色い車のお皿に、とりそぼろ＆炒り卵のごはん、ジューシーなザンギ、フライドポテトなど、子供たちが大好きなメニューを詰め込みました。オレンジジュースとゼリーも付いて、お腹も心も満たされる楽しいランチタイムを演出します。





●お子様ザンギセット

販売店 ：TAMAGOYA

日時 ：5/5(火・祝)4/28(火)

価格 ：税込680円のところ、税込390円

アレルギー：卵・小麦・鶏肉・大豆

※北海道産「ななつぼし」を使用





お子様ザンギセット





■道の駅に“新幹線”がやってくる！「サーモンパーク駅」へ出発進行！

4/29(水・祝)～5/6(水・振休)の期間、道の駅に特設の「新幹線ミニトレイン」が登場。普段の道の駅が、この時ばかりはワクワクの「サーモンパーク駅」に大変身します。お子様を乗せて走るミニ列車の姿は、絶好のシャッターチャンスです。





開催期間：4/29(水)～5/6(水)

会場 ：サーモンパーク千歳特設屋外イベント会場

料金 ：500円

※雨天・ならびに都合により中止になる事がございます。





新幹線ミニトレインの様子





■目の前で繰り広げられる技に釘付け！「大道芸＆ジャグリング」開催

巧みなジャグリングやパフォーマンスが目の前で展開されます。

思わず息を呑み、歓声が上がる大道芸は、お買い物の合間の最高のエンターテインメントにぴったり！





開催期間：5/2(土)

会場 ：サーモンパーク千歳特設屋外イベント会場

料金 ：無料













■千歳川の未来を願う～Let’s Gyo！旅立つサケにエールを～5/10まで開催(千歳水族館)

隣接する千歳水族館では、春の恒例行事「サケの稚魚放流」を体験いただけます。自分で放流した小さなサケが、大海原へと旅立つ瞬間。命の大切さを学ぶ、ゴールデンウィーク最高の思い出作りをお手伝いします。





千歳水族館 鮭の稚魚放流体験





【「放流記念カード」】

体験後には、放流した証となる「放流記念カード」をプレゼント。





【予約不要・入館者無料】

「ふらっと立ち寄って、感動を持ち帰れる」。水族館入館者なら誰でも気軽に参加でき、GWのレジャーとしておすすめです。





イベント名：千歳水族館 鮭の稚魚放流体験

開催期間 ：5月10日(日)まで毎日開催(千歳水族館にて)

会場 ：サケのふるさと 千歳水族館(屋外放流エリア)

開催時間 ：(1)11：00～/(2)14：00～

料金 ：無料(※別途、水族館入館料が必要です)

参加方法 ：予約不要。直接会場へお越しください。

特典 ：「放流記念カード」をプレゼント

お問合せ先：サケのふるさと千歳水族館









【施設概要】

名称 ：道の駅サーモンパーク千歳

所在地 ：〒066-0028 北海道千歳市花園2丁目4-2

面積 ：約24,000m2

建物形式：重量鉄骨造平屋建

駐車台数：普通車222台(EV急速充電器 1基、24時間利用可能)／大型車12台／

身障者用6台 計240台

施設設備：トイレ／地域振興施設(物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、キッズスペース、屋外交流広場、ベビーコーナー、

公衆無線LAN、情報コーナー)／指定緊急避難場所、EV急速充電器

営業時間：駐車場を含む屋外施設・公衆トイレ 24時間

農産物直売所・物販 午前9時～午後5時

フードコート・グリルレストラン サーモンキング

午前10時～午後4時(ラストオーダー)※レストランは午後2時ラストオーダー

※ フードコートの一部店舗は営業時間が異なります





公式サイト： https://www.salmonpark.com/









【会社概要】

運営会社 ：株式会社ムーバー(指定管理者：株式会社TTC)

代表者 ：代表取締役 河越 敬仁

所在地 ：〒066-0035 北海道千歳市高台2丁目7番1号

ステージノア高台 1階B

主な事業内容：道の駅「サーモンパーク千歳」の管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売 工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務