創業115年超の老舗レイングッズメーカー、株式会社丸十コーポレーション(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：林 拓)は、自転車の「青切符」導入に伴う傘差し運転の厳罰化を見据え、雨天時の安全走行を啓蒙する「安全走行支援キャンペーン」を2026年4月14日(火)より開始いたしました。期間中、公式オンラインモール限定で、自転車走行に適した「全天候型無縫製コート」を通常価格19,800円(税込)のところ、特別価格の9,680円(税込)にて提供しております。





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■ キャンペーン実施の背景

近年、自転車の重大事故防止に向けた法整備が進み、交通反則切符(青切符)の導入による「傘差し運転」の厳罰化が社会的な関心を集めています。片手運転は視界不良やブレーキ操作の遅れを招き極めて危険です。創業115年を超える当社は、ライフスタイルブランド「weer(ウェア)」を通じ、法改正に適応した安全かつ快適な雨天走行をサポートするため、本キャンペーンを実施しております。









■ キャンペーン概要

名称 ：weer 安全走行支援キャンペーン

実施期間：2026年4月14日(火)～4月27日(月)

実施内容：公式オンラインモールにて、対象のweerアウターを特別価格で販売









■ キャンペーン対象商品(おすすめアイテム)

名称：weer 全天候型無縫製コート(レインコート)

価格：通常価格 19,800円(税込) → キャンペーン特別価格 9,680円(税込)

※各モールによって販売期間が多少異なりますので、ご注意ください。





・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/weer-online-store/weer_raincoat/





・Amazon

▼ フーディコート

https://www.amazon.co.jp/weer-%E5%89%B5%E6%A5%AD100%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%93%81%E8%B3%AA-%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88-UV%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88100-%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88/dp/B0F7XZ5V2N/ref=ast_sto_dp_puis?th=1&psc=1





▼ ステンカラーコート

https://www.amazon.co.jp/stores/page/B07F70F3-CE25-4D64-A2F3-42ABF32FAF39?ingress=2&lp_context_asin=B0F7Y2VXF7&visitId=3fd0c04c-cf5e-403a-ae68-de3bc96fcd6e&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto&ref_=ast_bln





ステンカラー,フーディ_イメージカット





イメージカット





フーディ,ステンカラー_イメージカット全身





パーツアップ





【weerの機能性とおすすめポイント】

● 自転車走行を妨げない可動域と安全性

軽量でストレッチ性のある素材を採用。ペダリングやハンドル操作などの動作を妨げず、雨天時の自転車移動を安全にサポートします。





● 「蒸れない・濡れない」快適性

耐水圧20,000mm、透湿度5,000gの高スペックを誇る2.5層PUラミネート素材を採用。無縫製技術(シームレス加工)で雨の侵入を徹底的に防ぎつつ、衣服内の湿気を逃がし、通勤時の不快な蒸れを解消します。





● 日常使いしやすいデザイン

スーツや制服、普段着の上からでも羽織りやすいシルエット。通勤・通学、保育園の送迎など到着後の着脱もスムーズに行えます。









■ 『weer(ウェア)』について

weerは、創業115年超の老舗メーカーが展開するライフスタイルブランドです。雨具としての用途に限定せず、日常の装いに溶け込むシームレスなデザインと、高い機能性を両立。天候に左右されず、日常着として快適に活用できるプロダクトを提案しています。





weer_ロゴ





■ 株式会社丸十コーポレーションについて

株式会社丸十コーポレーションは、1911年に大阪・南久宝寺町で小間物問屋として創業しました。

時代の変化とともに取り扱い商品を進化させ、戦後はビニール製品やレイングッズへと事業領域を広げ、現在ではレインウェア・傘を中心とする天候関連商品の専門メーカーとして歩んでいます。

創業当初から一貫しているのは、「暮らしに寄り添う道具を誠実につくる」という姿勢です。

日常の中で何気なく使われるものだからこそ、壊れにくく、扱いやすく、価格と品質のバランスが取れていること。

そして、見えない部分まで手を抜かないこと。

長年のOEM生産で培ってきた設計力と品質基準、生産現場との連携体制、日系検品会社による第三者検品体制。

これらはすべて、株式会社丸十コーポレーションが積み重ねてきたものづくりの土台です。

伝統を守るだけではなく、その時代の暮らしに合う形へと変化させ続けること。

株式会社丸十コーポレーションは、天候とともにある日常を支える企業として、これからも“価値で選ばれるスタンダード”を追求していきます。









■ 会社概要

商号 ： 株式会社丸十コーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 林 拓

所在地 ： 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-6-13

創業 ： 1911年(明治44年)

事業内容 ： レイングッズ製造輸入販売

(レインウェア・傘を中心とする天気に関する商品全般)

URL ： https://maruju-corp.co.jp/

ブランド公式URL： https://www.weer-japan.com/