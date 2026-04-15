「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026」にマクセルが5回目の協賛

マクセル株式会社

マクセル株式会社(以下、マクセル)は、2026年5月23日(土)に大阪府吹田市にある万博記念公園自然文化園「もみじ川芝生広場」で開催される「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026」に協賛します。今回で5回目の協賛です。

「FM802 MEET THE WORLD BEAT」は、若年層より絶大な支持を集める大阪のラジオ局FM802が1990年から開催している野外音楽イベントです。今年は会場を拡大し、生音とモニターでイベントを楽しむFeelin’ Areaが新しく設置されます。マクセルは、若年層を対象としたブランディングを強化しており、その一環として本イベントを通して来場者とのコミュニケーションを図ります。当日、会場内のマクセルブースでは、「WRITE THE WORLD BEAT by Maxell」と題し、来場者が出演アーティストへの“想い”を書き残せるメッセージボードを設置します。お寄せいただいたメッセージは、イベント終了後に出演アーティストへ直接届けられます。

名称：FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026

日時：2026年5月23日(土)

開場10：30／開演12：00／終演19：00(予定)(雨天決行・荒天中止)

場所：万博記念公園自然文化園「もみじ川芝生広場」

料金：Front Area

大人(高校生以上)全自由 6,000円(税込)／タオル付 全自由 7,800円(税込)

子供(小中学生)全自由 3,000円(税込)／タオル付 全自由 4,800円(税込)

Feelin’ Area

大人(高校生以上)全自由 3,500円(税込)／タオル付 全自由 5,300円(税込)

子供(小中学生)全自由 1,500円(税込)／タオル付 全自由 3,300円(税込)

※大人チケット1枚につき、3歳から小学生未満のお子様1名まで無料でご入場いただけます。

(3歳未満の乳幼児は入場不可)

詳細は、公式Webページhttps://funky802.com/meet/ をご覧ください。

※万博記念公園自然文化園への入園料は別途必要です。

主催：FM802

特別協賛：HORIBA／熊谷組

協賛：tabiwaトラベル／マクセル

協力：竹中製作所／J：COM／スペースシャワーTV／MAMMUT／ぴあ

運営：GREENS

■商標

記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

■本件に関するお問い合わせ先

マクセル株式会社 コーポレート・コミュニケーション本部 ブランド推進部

お問い合わせフォーム：https://maxell.tayori.com/f/tayori-07/

以上