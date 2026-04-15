大阪王将は2種の涼麺！『五目冷やし中華』と『冷やし担々麺』が限定発売！

株式会社イートアンドホールディングス

株式会社大阪王将（東京ヘッドオフィス：東京都品川区 代表取締役社長：岡本優一）は、餃子専門店「大阪王将」で、2026年4月22日(水)より2種の涼麺を期間限定販売いたします。

大阪王将では、2026年4月22日(水)から2026年6月30日(火)まで『五目冷やし中華』と『冷やし担々麺』を夏季限定メニューとして販売いたします。

『五目冷やし中華』は、王道のさっぱりした醤油味です。錦糸玉子・胡瓜・もやしナムル・ロースハムに加え、中華くらげを盛り付け、食感と彩りのバランスにもこだわりました。具材の豊かな味わいとともに、暑い季節でも食べやすく、満足感のある冷やし中華に仕上げています。

『冷やし担々麺』は、濃厚な担々スープにもやしナムル・肉ミンチ・胡瓜・白葱に、ピーナッツと食べるラー油、山椒をトッピングし、ピリ辛でシビれる味わいに仕上げました。香ばしいラー油の風味が全体を引き締め、最後まで飽きのこない一杯です。

その日の気分に合わせて、異なる味わいの涼麺をぜひお楽しみください。

■商品概要

夏の定番、具だくさんのさっぱり冷やし中華！

『五目冷やし中華』

販売価格：890円(税込)

※店内飲食のみでのご提供となります。

濃厚ゴマに香り際立つ紅油仕立ての冷やし担々麺！

『冷やし担々麺』

販売価格：890円(税込)

※店内飲食のみでのご提供となります。

※一部未販売の店舗がございます。

販売期間： 2026年4月22日(水)～2026年6月30日(火)

2026年7月1日(水)以降に第2弾を予定しております。

販売店舗：全国の大阪王将

※店舗情報は下記ページにてご確認いただけます。

https://www.osaka-ohsho.com/store/

※店舗により価格が異なる場合がございます。

大阪王将について

1969年9月、大阪の京橋で創業した餃子専門店。創業以来の看板メニュー『元祖 焼き餃子』を中心に、質感の高い中華逸品をカジュアルな価格で提供しています。2024年に創業55周年を迎えた大阪王将は、「地域に暮らす全てのお客様」にもっと元気に、もっと笑顔になっていただけるよう、そして「この街の食を支える活力の源」となるとびきりの一皿を提供してまいります。

大阪王将公式サイト：https://www.osaka-ohsho.com/