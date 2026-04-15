株式会社COMPASS、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」と小・中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」の2サービスで「EDIX（教育総合展）東京2026」に出展

株式会社COMPASS

株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下 COMPASS）はこのたび、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の教育総合展「EDIX（教育総合展）東京2026」に共同出展し、開発・提供する学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」と小・中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」の2サービスについてご紹介することをご報告いたします。

本出展でCOMPASSは、提供する学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」と、小・中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」の2サービスについて、それぞれ体験・ご相談コーナーをご用意して紹介いたします。

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」

「キュビナ」のコーナーでは、昨年度より新たに提供を開始したデジタルテスト（CBT）サービス「キュビナ テスト」をはじめとする最新の機能・コンテンツを操作体験いただけるほか、全国の学校現場における活用事例のご紹介や導入に向けたご相談にお応えいたします。



▼「キュビナ」2025-26年度大型アップデートのご紹介

https://qubena.com/update2026-lp/

小・中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」

「SPARKE（スパーク）」のコーナーでは、株式会社ポケモンやスケーター株式会社など、企業パートナーと連携した探究学習プログラムの実際の教材、また学校現場における活用例や利用者の声もご紹介しながら、ご利用方法などに関するご相談にお応えいたします。



▼「SPARKE（スパーク）」ご提供中のプログラム一覧

https://sparke.jp/contents/

また、小学館グループの共同出展として、同展示ブース内では、「キュビナ」「SPARKE（スパーク）」の他にも、「みんなの教育技術」「スクさぽ」（小学館）、「ジャパンナレッジSchool」（ネットアドバンス）、「SasaeL 校務」（SasaeL）など、幼児から小中学生、教育機関向けまで、小学館グループによる多岐にわたる最新の教育サービスを一堂に展示・紹介いたします。ぜひブースまでお立ち寄りください。

「EDIX（教育総合展）東京2026」 概要

小学館グループ 出展サービス情報

- URL: http(https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html)s://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A%E5%90%8D%EF%BC%9A)- 展示会名： 第17回 EDIX（教育総合展）東京- 会期： 2026年5月13日（水）～15日（金）- 時間： 10:00～18:00 ※最終日のみ17時終了- 会場 ： 東京ビッグサイト 東展示棟 第1ホール【小学館グループ ブース番号:5-1】- 入場料： 無料（事前登録制）- 主催： EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan株式会社）◆キュビナ（運営：株式会社COMPASS）

AIが一人ひとりの習熟度に応じて最適な問題を出題する「キュビナ」。全国100万人以上の小中学生の主体的な学びと基礎学力定着、先生の業務を支援しています。新サービス「キュビナ テスト」や実技教科の問題など、注目の新機能・コンテンツを体験いただけます。

◆SPARKE（スパーク）（運営：株式会社COMPASS／株式会社小学館集英社プロダクション）

小中学校の教科や総合学習の授業でご利用いただける、さまざまな探究学習プログラムを掲載したライブラリー「SPARKE（スパーク）」。会員登録いただくことで、公開中の全プログラムの教材を無償でダウンロード可能です。申込者数は累計5万人を突破し、日本を代表する企業パートナーと連携した教科単元に紐づくプログラムを順次公開しています。

◆みんなの教育技術（運営：株式会社小学館）

小学館運営の教員向け教育情報Webメディア「みんなの教育技術」。雑誌『教育技術』を継承し、主に小学校の先生を対象に日々の授業づくりに直結する指導案から、学級経営のコツ、通知表の文例まで、先生方が直面するあらゆる課題に応えるコンテンツを網羅。授業案や学級経営など実践情報を毎日配信し、現場教師を支援しています。約８万人の登録会員向けメルマガ配信や、全国の先生対象の調査サービス「みん教総研」も展開。中学校の先生向けの記事も続々増えています！

◆スクさぽ（運営：株式会社小学館）

小学館「みんなの教育技術」編集部が手がける学校支援事業「スクさぽ」。教員の業務を見直し、外部人材へ委託することで、授業や児童対応など本来業務に集中できる環境を整備。教育現場の負担軽減と質向上を目指し、2027年度の本格始動に向けて開発中。

◆ジャパンナレッジSchool（運営：株式会社ネットアドバンス）

日本最大のオンラインデータベース「ジャパンナレッジ」の中学・高校版「ジャパンナレッジSchool」は、百科事典や辞書、参考書、統計資料や新書など70種類・1,000冊以上の書籍を一括検索・閲覧できる総合学習支援ツール。信頼性の高い情報をオンラインで24時間利用可能。中高生の探究や教科学習をコンテンツの力で支えます。

◆SasaeL（ササエル）（運営：株式会社SasaeL）

公立小・中学校向けのオールインワン・フルクラウド型校務支援システムです。 シンプルで直感的な操作性と名簿・出席・成績・通知表・指導要録までの情報が一つに繋がることで、業務の効率化を実現します。 さらに、保護者連絡機能やグループウェアを統合したオールインワン設計により、校内外のコミュニケーションを最適化。 加えて、生成AIの活用や、クラウド化、ゼロトラストセキュリティ、ダッシュボード（データ連携基盤）対応し、次世代の校務DXを推進します。

◆COMPASSについて

「新しい学びの環境を創り出す」を企業ミッションに掲げ、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」を開発、小中学校向けに提供しています。

AI型教材の先駆けとして、2016年に「キュビナ」をリリース。現在、全国100万人以上の子どもたちの個別最適で主体的な学びを支えています。また、2024年より小学館集英社プロダクションと共同で探究学習プログラムの提供を開始し、2026年に探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」として正式リリース。教科学習と探究学習の両輪で、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの環境づくりに取り組んでいます。

URL： https://qubena.com/





