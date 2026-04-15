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デロイト トーマツ グループの新しい経営執行体制
デロイト トーマツ グループ（東京都千代田区、グループCEO：木村研一）は2026年6月1日から開始する事業年度以降のエグゼクティブチームを、ボード（取締役会に相当）の承認により決定しましたのでお知らせします。
次期グループ CEOの長川 知太郎とともにグループの経営執行を担います。
Chief Operating Officer (COO)
山本 大（やまもと だい）
現職：有限責任監査法人トーマツ アシュアランス事業本部長
Chief Strategy Officer (CSO)
首藤 佑樹（しゅとう ゆうき）
現職：合同会社デロイト トーマツ パートナー
Chief Growth Officer (CGO)
永津 英子（ながつ えいこ）
現職：合同会社デロイト トーマツ パートナー
Chief Risk Officer (CRO)
郄橋 周（たかはし まこと）
現職：デロイト トーマツ グループChief Risk Officer
Chief Finance Officer (CFO)
奥村 裕司（おくむら ゆうじ）
現職：合同会社デロイト トーマツ パートナー
Chief HR Officer (CHRO)
鹿島 俊明（かしま としあき）
現職：デロイト トーマツ グループChief HR Officer
Chief People & Purpose Officer (CPPO)
神山 友佑（かみやま ゆうすけ）
現職：デロイト トーマツ グループChief Talent Officer
Chief Information Officer (CIO)
山本 有志（やまもと ゆうし）
現職：デロイト トーマツ グループChief Information Officer
Chief Global Officer (CGLO)
澤田 純（さわだ じゅん）
現職：デロイト トーマツ税理士法人 パートナー
※エグゼクティブチームのうちビジネスリーダーなどについては今後社内手続きを経て公表してまいります。
デロイト トーマツ グループは総人員22,000名 の日本最大級のプロフェッショナルグループです。1968年に設立された日本初の全国規模の監査法人を源流に、約60年にわたる監査の信頼性を基盤としながら、企業経営に関わるさまざまなプロフェッショナルサービスを各グループ法人がそれぞれの適用法令に従い提供しています。現在、デロイト トーマツ グループはグループのガバナンスおよび経営執行機能を担う合同会社デロイト トーマツ グループ、および主要事業法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人、合同会社デロイト トーマツ）などから構成されます。デロイト トーマツ グループのエグゼクティブチームは、異なる専門性や経験を持つ多様なメンバーから成り、クライアント・経済社会の課題解決に向けて、より一層の総合力を発揮する体制を構築してまいります。
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210、 Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
次期CEO発表のプレスリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260218.html
本プレスリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260415.html
次期グループ CEOの長川 知太郎とともにグループの経営執行を担います。
Chief Operating Officer (COO)
山本 大（やまもと だい）
現職：有限責任監査法人トーマツ アシュアランス事業本部長
首藤 佑樹（しゅとう ゆうき）
現職：合同会社デロイト トーマツ パートナー
Chief Growth Officer (CGO)
永津 英子（ながつ えいこ）
現職：合同会社デロイト トーマツ パートナー
Chief Risk Officer (CRO)
郄橋 周（たかはし まこと）
現職：デロイト トーマツ グループChief Risk Officer
Chief Finance Officer (CFO)
奥村 裕司（おくむら ゆうじ）
現職：合同会社デロイト トーマツ パートナー
Chief HR Officer (CHRO)
鹿島 俊明（かしま としあき）
現職：デロイト トーマツ グループChief HR Officer
Chief People & Purpose Officer (CPPO)
神山 友佑（かみやま ゆうすけ）
現職：デロイト トーマツ グループChief Talent Officer
Chief Information Officer (CIO)
山本 有志（やまもと ゆうし）
現職：デロイト トーマツ グループChief Information Officer
Chief Global Officer (CGLO)
澤田 純（さわだ じゅん）
現職：デロイト トーマツ税理士法人 パートナー
※エグゼクティブチームのうちビジネスリーダーなどについては今後社内手続きを経て公表してまいります。
デロイト トーマツ グループは総人員22,000名 の日本最大級のプロフェッショナルグループです。1968年に設立された日本初の全国規模の監査法人を源流に、約60年にわたる監査の信頼性を基盤としながら、企業経営に関わるさまざまなプロフェッショナルサービスを各グループ法人がそれぞれの適用法令に従い提供しています。現在、デロイト トーマツ グループはグループのガバナンスおよび経営執行機能を担う合同会社デロイト トーマツ グループ、および主要事業法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人、合同会社デロイト トーマツ）などから構成されます。デロイト トーマツ グループのエグゼクティブチームは、異なる専門性や経験を持つ多様なメンバーから成り、クライアント・経済社会の課題解決に向けて、より一層の総合力を発揮する体制を構築してまいります。
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210、 Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
次期CEO発表のプレスリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260218.html
本プレスリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260415.html