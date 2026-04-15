想いがつなぐ至福の味！約1万人が選んだ“推しパクチーバーガー”がついに商品化！新作１位「カオマンガイ」復活１位「バインミー」

株式会社フレッシュネスバーガーイメージ

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)は、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）より、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で発売いたします。

■パクチーバーガー総選挙で選ばれた、タイの屋台料理「カオマンガイ」を表現した新商品登場！

約1万人のパクチニストが参加した「パクチーバーガー総選挙」。これまで販売してきた人気商品からの復活を望む声と、新たな味への期待、その両方が集まりました。今回、多くの投票数を獲得し商品化されるのは、ファンのリアルな投票によって選ばれた、まさに“推しパクチーバーガー”の2品です。新作バーガー1位獲得の「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」はタイの屋台料理として親しまれるカオマンガイを、バーガースタイルで表現。店内調理のジューシーなクリスピーチキンに、甜麺醤をベースにコチュジャン、オイスターソースを合わせたオリジナルソースやたっぷりの針生姜・トマトを合わせ、旨みと辛み、香りのバランスを追求。旬の国産フレッシュパクチーの風味がアクセントとなり、本格的でありながら食べやすい一品は、総選挙をきっかけに誕生したフレッシュネスの新たな挑戦です。

復活バーガー1位獲得の「パクチーチキンバーガー バインミー」は、昨年に高い支持を集めた実力派。クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味を表現。そこへパクチーの爽やかな香りが重なり、奥行きのある味わいに仕上げました。どちらも、パクチーの量はお好みで選択可能。少しだけ香りを楽しみたい方から、思いきり堪能したい方まで、自分好みの味に仕上げられます。ファンの声から生まれた、特別なパクチー体験をお楽しみください。

■2025年12月に開催した「パクチーバーガー総選挙」

パクチーをこよなく愛するファンの皆様“パクチニスト”の声を反映し、販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」には、約1万人の投票が寄せられました。新作商品候補4種（ラクサ・プーパッポンカリー・カオマンガイ・マッサマンカレー）・復活商品候補4種（グリーンカレー・バインミー・ガパオ・トムヤムクン）の計8種の中から投票を実施。結果、

新作部門1位：カオマンガイ

復活部門1位：バインミー

が特に強い支持を獲得し、今回の商品化が決定しました。

■ お客様から寄せられた声（抜粋）

カオマンガイ支持の声

“安定感・親しみやすさ・ヘルシーさ” が支持され、幅広い層から共感を集めました。

「ヘルシーでさっぱり、でも満足感があるのが好き」

「バーガーになったらどう表現されるのか気になる！絶対合うはず」

「今の気分にぴったり。失敗しない安心感のあるパクチーバーガー」

バインミー支持の声

アジア屋台のような香りと非日常感が楽しめる点が支持され、多くのコメントが寄せられました。

「これまでに食べて美味しかったので、また食べたい！ バインミーはハマる組み合わせ」

「非日常感があってワクワクする。気分転換にちょうどいい味」

「前回売り切れて食べられなかったので、今回は絶対に食べたい！」

「辛くなくて野菜も多く、パクチーの香りが一番生きるバーガーだと思う」



■こだわりのフライドチキンを使用

店内で1枚1枚丁寧に、揚げてご提供しております。

作りたての美味しさにこだわり、店内で生チキンに1枚ずつ丁寧に衣をつけて揚げているため、アツアツで旨味たっぷり。

若鶏の上もも肉（サイ）を使用。

プリッとジューシーで柔らかい肉質が特徴です。ザクッとクリスピーな食感の衣と相性抜群！

生チキンの下味には、隠し味に白味噌を使い、味の深みとコクがアップ！

衣には、コリアンダー・バジルなど8種のスパイスを配合し、香りが引き立ちます。



【商品概要】

■商品名・価格（税込）：

パクチーチキンバーガー カオマンガイ

パクチーチキンバーガー バインミー

各パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円

■販売期間：2026年4月22日（水）～6月2日（火）

■販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗・動物園店舗除く。※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。

バーガーポスター

パクチーチキンバーガー カオマンガイ

パクチー３倍（定番！）パクチー５倍（信者！）パクチー１倍（初心者！）リーフレタスに変更

パクチーチキンバーガー バインミー

パクチー３倍（定番！）パクチー５倍（信者！）パクチー１倍（初心者！）リーフレタスに変更

■公式SNS・公式アプリにてお得に楽しもう！

フレッシュネスバーガーの公式SNS（X/Instagram）や公式アプリでは、プレゼント企画やお得なクーポンを配信中。ぜひ、フォロー・会員登録をしてお得にお楽しみください。キャンペーンの詳細は下記よりCHECK！

・パクチーチキンバーガー詳細ページ：

https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/2026coriander/?utm_source=release&utm_medium=release-2026coriander(https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/2026coriander/?utm_source=release&utm_medium=release-2026coriander)

・X：https://x.com/Freshness_1992

・Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992

・アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness



■パクチーチキンバーガーと相性抜群！期間限定のフローズンフルーツレモネードソーダ

フローズンマンゴーレモネードソーダ 560円

フローズンライム＆ジンジャーレモネードソーダ 560円

クラフトレモネードシリーズより、氷を一切使わず、フルーツを凍らせた果実氷をゴロッと豪快に使用し、店内でじっくりと丁寧にハチミツに漬け込んだレモンスライスと合わせた、爽快ソーダが登場。

トロピカルでフルーティーな味わいはパクチーチキンバーガーと相性抜群。

是非、ご一緒にお楽しみください。

ドリンクポスター

おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。

フレッシュネスロゴ

会社概要

商号：株式会社フレッシュネス

代表者：代表取締役社長 齋藤 健太朗

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp

グループ概要

社名：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立：1963年4月

資本金：438億14百万円

店舗数：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）

ホームページ：https://www.colowide.co.jp/



コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。

https://prtimes.jp/a/?f=d26945-207-5a16a9a78314e56e352f3e00ff36cd68.pdf株式会社フレッシュネス

＜本件に関するお問い合わせ先＞

担当：青木

TEL：045-224-7058

MAIL：press@freshness.jp