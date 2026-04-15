乱太郎たち＆五年生の先輩たちのオンラインくじがリニューアルして販売開始！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐 再戦」を2026年4月15日11時より販売開始いたします。



本くじは、2024年4月に発売されたセガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐」の一部賞品のラインナップをリニューアルして販売されるオンラインくじです。前回も好評いただきました「アクリルスタンド」や「マルチクロス」、「クリアバッグ」のほか、新規デザインを含む「缶バッジ」や新規賞品である「マフラータオル」などラインナップが追加されリニューアルしています。

10回くじを引くたびに、11種の「イラストカード」の中から1枚選んでもらえる「マストバイキャンペーン」も開催いたしますのでお見逃しなく。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。この機会にぜひ、お楽しみくださいませ。

＜賞品イメージ＞

※実際の賞品とは異なる場合があります。

＜製品概要＞

名称：セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐 再戦」

◆くじ販売期間：2026年4月15日11:00～2026年6月12日23:59

◆賞品一覧：

A賞 マルチクロス (再販)

B賞 クリアバッグ (再販)

C賞 アクリルスタンド (再販)

D賞 マフラータオル (新規)

E賞 缶バッジ (新規1種含む再販)

マストバイキャンペーン イラストカード (新規)

◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/nintama_vol2_okawari

◆権利表記：(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。