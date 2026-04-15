焼鳥屋「鳥貴族」、大分県初出店となる別府店を5月15日にオープン

株式会社エターナルホスピタリティグループ

株式会社エターナルホスピタリティジャパン（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：青木繁則）が展開する焼鳥屋「鳥貴族」は、大分県で初出店となる、別府店を5月15日（金）にオープンいたします。

■店舗概要

店舗名：鳥貴族 別府店

所在地：大分県別府市駅前本町1-4 プラザ一番街 2階

交通アクセス：JR日豊本線 別府駅下車 東口より徒歩3分、亀の井バス 別府駅前バス停より徒歩3分

営業時間：月～金 17:00～22:00

土・日・祝 16:00～22:00

定休日：12月31日、1月1日

座席数：テーブル席84席、カウンター席7席

オープン日：2026年5月15日（金）16時～

店舗ページ：https://map.torikizoku.co.jp/detail/811/

「鳥貴族」について

税込390円均一の焼鳥屋チェーン。1985年より、焼鳥屋『鳥貴族』として大阪・関西エリアを中心とした店舗展開を行う。2005年の東京１号店を皮切りに、現在は全国677店舗を展開。（2026年3月末時点）。焼鳥は国産鶏肉を使用、主要食材の国産比率を高める「国産国消への挑戦」を2014年より開始し、2016年10月より使用食材を100%国産化。名物「貴族焼」は、鳥貴族の圧倒的な人気NO.1メニュー。

※加工食品は、法令に基づき、最終加工国が日本となっているものを「国産」として取り扱っており、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれております。（https://torikizoku.co.jp/about/sanchi/）

＜株式会社エターナルホスピタリティジャパン 概要＞

事業内容：国内における焼鳥事業の企画・推進及び運営会社の管理

所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13-20F

代表者：代表取締役社長 青木 繁則