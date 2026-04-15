【昭和西川】鹿児島山形屋1号館5階にて職人の技が光る「真わた手引き実演販売会」を4月17日（金）～19日（日）開催

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は2026年4月17日（金）から19日（日）までの3日間、鹿児島山形屋1号館5階の特設会場（下りエスカレーター前）にて真わたふとんの魅力を伝える「真わた手引き実演販売会」を開催いたします。

会場では熟練職人が繭（まゆ）の角わたから真わたを紡ぎ出す伝統技術“手引き”を実演します。染色ブランド〈アトリエシムラ〉と手がけた新作コレクションもご覧いただけます。

汗ばむ季節に心地よい、手仕事で生まれる真わたの風合い

真わたは吸湿・放湿性に優れ、就寝中の湿気を速やかに逃がす特長を持っています。気温が上がり、汗ばむことが増えるこれからの季節に快適な睡眠環境を支える素材です。会場では熟練職人が繭の角わたを丁寧に引き伸ばし、幾重にも空気の層を重ねる“手引き”を実演。手仕事ならではの驚くほど軽やかで、しなやかな質感をご体感いただけます。

アトリエシムラ監修、色彩をあしらった「30年真わた」の新作

＜ご成約特典＞

会期中、真わたふとんをご成約いただいたお客様に、日本製の和晒（わざらし）掛けふとんカバーを進呈いたします。

※特典は数に限りがございます

【昭和西川 真わた手引き実演会】

開催期間：2026年4月17日(金)～19日(日) 午前10時～午後7時（途中休憩有）

開催場所：〒892-8601 鹿児島県鹿児島市金生町3番1号

山形屋(鹿児島)1号館5階下りエスカレーター前特設会場

電話：099-227-6641 （昭和西川快眠ショップ）

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/