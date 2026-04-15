４月２５日、大涌谷「ちきゅうの谷」１ｓｔ Anniv.音楽会を開催

株式会社小田急箱根

株式会社小田急箱根（本社：神奈川県小田原市 社長：水上 秀博）と箱根プレザントサービス株式会社（本社：神奈川県小田原市 社長：長峯 昭彦）は、2026年4月25日（土）、大涌谷展望エリア「ちきゅうの谷」開業1周年を記念し、「ちきゅうの谷」をよりお楽しみいただける特別イベント「1st Anniv.音楽会 ～涌きあがる 音と奏でる ハーモニー～」を開催します。

「ちきゅうの谷」は大涌谷駅前に広がる荒涼とした大地や蒸気が吹き上がり硫黄の香りが漂う火山景観の中で、“生きた地球”を五感で体感できる展望エリアです。「1st Anniv.音楽会」は、大涌谷を望む駅前広場において、谷の蒸気と音楽を楽しむピアノ五重奏による音楽会です※。演奏は、高嶋ちさ子12人のヴァイオリニストとしても活躍していた桐朋学園大学 吉田未来さんと同窓生でこの日のために結成された～Toho University Spring Quintet～による「涌きあがる 音と奏でる ハーモニー」を全４回実施します。この日限りの地球の鼓動とピアノ五重奏のコラボレーションをお楽しみください。

※天候不良時は屋内での開催となります

さらに、4月25日（土）は、噴気が立ちのぼる迫力ある景観とともに「ちきゅうの谷」を満喫いただくシャボン玉による演出に加え、先着でオリジナルグッズのプレゼントも企画しております。

「ちきゅうの谷」は、谷に吹き込む風を感じる「風の輪テラス」、噴気を見下ろす谷へ突き出したスリリングな「息吹のデッキ」、雄大な景色を一望できる「大空のほとり」という個性豊かな3つの展望デッキに加え、迫力ある自然と一体化する「岩の巣ベンチ」、お土産品のお買い物や「ちきゅうの谷」限定のオリジナルスイーツを楽しめる「谷のマルシェ」で構成されています。それぞれのゾーンでは、ダイナミックな地形や風、音といった地球の営みを間近に感じながら、大涌谷ならではの雄大な自然との触れ合いをお楽しみいただけます。

開業以来、約２９０万人のお客さまにご来場いただき、箱根の新たな魅力として親しまれています。

1周年当日のイベント詳細は以下のとおりです。

ちきゅうの谷

【箱根ロープウェイとは】

- 実施日２０２６年４月２５日（土）- イベント実施場所ちきゅうの谷（箱根ロープウェイ大涌谷駅１階、駅前広場）- イベント内容「涌きあがる 音と奏でる ハーモニー」（１回約３０分の演奏）～Toho University Spring Quintetによる生演奏～<公演時間> １回目 １０：００～１０：３０２回目 １２：００～１２：３０３回目 １３：００～１３：３０４回目 １４：００～１４：３０※観覧無料、公演時間は混雑状況に応じて変更となる場合があります- 当日来場者プレゼント箱根ロープウェイで大涌谷へご来場の方：先着５００名へオリジナルグッズをプレゼント谷のマルシェでお買い物された方：先着２００名へ絵ハガキをプレゼント- その他荒天となった場合や、やむを得ない理由によりイベントが中止または変更となる可能性があります～Toho University Spring Quintet～

早雲山から大涌谷を経由して桃源台までの全長約４kmを結びます。早雲山～大涌谷間では、眼下に広がる大涌谷の谷底の景色が、桃源台方面へ向かう途中には富士山や芦ノ湖の景色が楽しめます。

4月13日、早雲山～大涌谷間に“音で体験する箱”をコンセプトとした世界初の立体音響ゴンドラ「音箱（OTOBACO）」を運行開始したほか、5月には桃源台～大涌谷間に自然の風を体感できる窓のないオープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER（ロープスター）」の期間限定運行を予定しています。

箱根ロープウェイは、大涌谷の雄大な自然を舞台に、訪れるたびに異なる魅力を感じていただける体験づくりに取り組んでいます。