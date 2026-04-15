【業務提携】スリーアール株式会社と株式会社オーディックホールディングスがパートナーシップを締結。総合商社とキャスティングの知見を融合し、新たなエンタメの価値創出へ

スリーアール株式会社

福岡を拠点に多彩な事業を展開する総合商社、スリーアール株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：今村 陽一、以下「スリーアール」）と、タレント・文化人のキャスティング事業を手掛ける株式会社オーディックホールディングス（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：木戸 一成、以下「オーディックホールディングス」）は、両社のリソースを相互に活用したエンターテインメント体験の提供およびビジネスモデルの構築を目的とし、業務提携契約を締結いたしました。

■ 業務提携の背景と目的

スリーアールは、小型家電や測定機器の製造販売から再生可能エネルギー、シェアリング事業まで、「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、多角的な事業展開を行っています。一方、オーディックホールディングスは1996年の設立以来、あらゆるジャンルの人材と企業を結び、広告やイベントの成功を支えてきたキャスティングのスペシャリストです。

本提携は、スリーアールの持つ「企画力・展開力」と、オーディックホールディングスの持つ「ネットワーク・プロモーションの知見・プロデュース力」を掛け合わせることで、従来のエンターテインメントの枠に捉われない、社会に新しい価値を届けるプロジェクトを創出することを目指しています。

■ 今後の展望

今後、両社は定期的な協議を通じて、具体的な共同プロジェクトの立ち上げを模索してまいります。検討を進める主な領域は以下の通りです。

「人」を軸とした新規プロモーションの構築

スリーアールが展開する多様な自社製品やサービスに対し、オーディックホールディングスのネットワークを活かした最適なキャスティングを行い、訴求力を高める共同施策の検討。

地域活性化に寄与するイベント・コンテンツ企画

福岡と東京に拠点を持つ両社の特性を活かし、地方自治体や企業と連携したエンターテインメント性の高い共創モデルの立案。

新たなビジネスコミュニティの形成

両社の取引先やパートナー企業を巻き込み、新たなビジネスマッチングを促進するエンタメコンテンツの制作。

スリーアールグループについて

スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。

国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ4社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。

主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。

スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。

会社概要

会社名：スリーアール株式会社

所在地：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者：代表取締役社長 今村陽一

設立：2001年5月24日

事業内容：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

日本製プロダクトの輸出販売事業(園芸用品・食品などの海外展開)

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)

グループ会社：スリーアールソリューション株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト：https://3rrr-hd.jp