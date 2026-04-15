【限定エディション登場】TIRTIRのWATERISM GLOW TINTに、ルビー着想のレッドコンセプトカラーが新登場

株式会社Goodai Global Japan

株式会社Goodai Global JapanのコスメブランドTIRTIR（ティルティル）より、既存のウォーターリズム グロウ ティントから、ルビーの鮮烈な赤を、みずみずしいロージーグロウで表現した限定エディションが新登場。2026年4月1日（水）にTIRTIR公式Qoo10ショップにて発売を開始いたしました。また、全国発売に先駆けロフト、PLAZA、で2026年4月18日（土）より先行発売いたします。その他バラエティーショップでも 5月3日（日） より順次販売開始予定です。

※ 一部店舗では取り扱いがない場合があります。

TIRTIRよりウォーターリズム グロウ ティントから、ルビーメッシュクッションに着想を得たレッドコンセプトのニューエディションが登場。ルビーの鮮烈な赤を、みずみずしいロージーグロウで表現した限定エディションです。

■カラー展開

34 MUTED MILKY ROSE 35 BLOSSOM PEACH 36 FIG GLOW 37 ROSY CHERRY 38 DEWISH PETAL ROSE

【WATERISM GLOWシリーズについて】

「WATERISM GLOW TINT」、「WATERISM GLOW MELTING BALM」、「WATERISM LIP PLUMPER」を含むWATERISM LIPシリーズは、2024年5月15日(水)に発売しました。

唇にボリューム感を与えるだけでなく、保湿成分配合でリップケアとメイクアップを同時に叶えるスキンケアリップシリーズです。単色で塗れば肌馴染みが良い自然な色づき、どんな人にもフィットする色味を演出します。重ねて塗布することで、なりたいリップカラーを演出できます。









商品概要

■商品名：WATERISM GLOW TINT ROSY DEW RUBY EDITION（全5色）

ウォーターリズム グロウ ティント ロージー デュー ルビー エディション

■カラー：34 MUTED MILKY ROSE/35 BLOSSOM PEACH/36 FIG GLOW/37 ROSY CHERRY/38 DEWISH PETAL ROSE

■容量：4g

■価格：1,650円(税込)

■発売日

オンライン：2026年04月1日（水）

オフライン：2026年04月18日（土）先行発売PLAZA、ロフト（五十音順）

2026年5月3日(日)ドン・キホーテ他バラエティーショップ

■販売ルート

オンライン：TIRTIR公式Qoo10ショップ、他ECショップ

オフライン：ドン・キホーテ、PLAZA、ロフト（五十音順）他バラエティーショップ

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。













TIRTIRについて

TIRTIRは日本をはじめ、欧米や東南アジアなど、世界でも多く展開している韓国発のコスメブランドとして、2020年6月に日本上陸を果たしました。ブランド名の由来は、TIR = Trust in radiance「自分の中の光を信じろ」を意味しており、内面から出る自身の美しさ（＝光）を求めるあなたのために、TIRTIRがその輝きを作り出すお手伝いをします。

● 公式サイト：https://www.tirtir.co.jp/

● 公式 Instagram：https://www.instagram.com/tirtir_jp_official

● 公式 X：https://x.com/tirtir_jp





