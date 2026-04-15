【新色登場】TIRTIR、ブルートーンでつくる“透明感仕込みベース”

株式会社Goodai Global Japan

株式会社Goodai Global JapanのコスメブランドTIRTIR（ティルティル）から、既存のトーンアップエッセンスに、新色が登場。これまでのカラー展開に加え、より幅広い肌トーンに対応した新色は、2026年4月1日（水）にTIRTIR公式Qoo10ショップにて発売いたしました。また2026年4月18日（土）よりオフライン店舗でも順次発売いたします。

TIRTIRより大人気シリーズの新色が待望のデビュー。ブルートーンで透明感を引き出す、水分エッセンスタイプのカラー補整ベースが新登場。

水分パウダーを配合したブルートーンのカラーコレクティング水分エッセンスです。処方の約69％をスキンケア成分で構成し、肌にしっとりとうるおいを与えながら、乱れた肌トーンを均一に整えます。

MASK FIT TONE UP ESSENCE

カラー：BLUE

2,970円(税込)

（マスクフィットトーンアップエッセンス ブルー）







【POINT】

１. ブルートーンで透明感を演出するカラーコレクティング水分エッセンス

ブルートーンの水分パウダーを配合したエッセンスタイプの化粧下地。みずみずしい使用感で、肌にうるおいを与えます。ブルーベースが肌トーンを均一に見せ、くすみをカバーしながら、透明感のある印象へ整えます。

２. 1本でベースメイクが完成するデイリーベース

化粧下地として、肌を整えながら自然なトーンアップ※を演出。

単独使用はもちろん、メイク前のベースとして使用することで、なめらかな肌印象に仕上げます。

※メイクアップ効果による

３. 肌になじみやすく、自然な仕上がりをキープ

肌に自然になじむブルートーンカラーが、赤みや黄み、くすみなどをカバーし、均一な肌印象に整えます。

白浮きしにくく、ナチュラルで透明感のある仕上がりが続きます。











■マスクフィットトーンアップシリーズについて

*メイクアップ効果による

商品概要

■商品名：MASK FIT TONE UP ESSENCE（全5色）

■カラー：BLUE

■容量：30 ml

■価格：2,970円(税込)

■発売日

オンライン：2026年04月1日（水）

オフライン：2026年04月18日（土）

■販売ルート

オンライン：TIRTIR公式Qoo10、Amazon、楽天市場他ECショップ

オフライン：ドン・キホーテ、PLAZA、ロフト（五十音順）他バラエティーショップ

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。













TIRTIRについて

TIRTIRは日本をはじめ、欧米や東南アジアなど、世界でも多く展開している韓国発のコスメブランドとして、2020年6月に日本上陸を果たしました。ブランド名の由来は、TIR = Trust in radiance「自分の中の光を信じろ」を意味しており、内面から出る自身の美しさ（＝光）を求めるあなたのために、TIRTIRがその輝きを作り出すお手伝いをします。

● 公式サイト：https://www.tirtir.co.jp/

● 公式 Instagram：https://www.instagram.com/tirtir_jp_official

● 公式 X：https://x.com/tirtir_jp