【新色登場】TIRTIR、ブルートーンでつくる“透明感仕込みベース”

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株式会社Goodai Global Japan

株式会社Goodai Global JapanのコスメブランドTIRTIR（ティルティル）から、既存のトーンアップエッセンスに、新色が登場。これまでのカラー展開に加え、より幅広い肌トーンに対応した新色は、2026年4月1日（水）にTIRTIR公式Qoo10ショップにて発売いたしました。また2026年4月18日（土）よりオフライン店舗でも順次発売いたします。






TIRTIRより大人気シリーズの新色が待望のデビュー。ブルートーンで透明感を引き出す、水分エッセンスタイプのカラー補整ベースが新登場。


水分パウダーを配合したブルートーンのカラーコレクティング水分エッセンスです。処方の約69％をスキンケア成分で構成し、肌にしっとりとうるおいを与えながら、乱れた肌トーンを均一に整えます。









MASK FIT TONE UP ESSENCE


カラー：BLUE　


　


2,970円(税込)


（マスクフィットトーンアップエッセンス　ブルー）










【POINT】



１. ブルートーンで透明感を演出するカラーコレクティング水分エッセンス　



ブルートーンの水分パウダーを配合したエッセンスタイプの化粧下地。みずみずしい使用感で、肌にうるおいを与えます。ブルーベースが肌トーンを均一に見せ、くすみをカバーしながら、透明感のある印象へ整えます。



２. 1本でベースメイクが完成するデイリーベース



化粧下地として、肌を整えながら自然なトーンアップ※を演出。
単独使用はもちろん、メイク前のベースとして使用することで、なめらかな肌印象に仕上げます。　
※メイクアップ効果による



３. 肌になじみやすく、自然な仕上がりをキープ



肌に自然になじむブルートーンカラーが、赤みや黄み、くすみなどをカバーし、均一な肌印象に整えます。
白浮きしにくく、ナチュラルで透明感のある仕上がりが続きます。







■マスクフィットトーンアップシリーズについて



*メイクアップ効果による


商品概要


■商品名：MASK FIT TONE UP ESSENCE（全5色）


■カラー：BLUE


■容量：30 ml


■価格：2,970円(税込)


■発売日


オンライン：2026年04月1日（水）


オフライン：2026年04月18日（土）


■販売ルート


オンライン：TIRTIR公式Qoo10、Amazon、楽天市場他ECショップ


オフライン：ドン・キホーテ、PLAZA、ロフト（五十音順）他バラエティーショップ


　　　　　　※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。








TIRTIRについて


TIRTIRは日本をはじめ、欧米や東南アジアなど、世界でも多く展開している韓国発のコスメブランドとして、2020年6月に日本上陸を果たしました。ブランド名の由来は、TIR = Trust in radiance「自分の中の光を信じろ」を意味しており、内面から出る自身の美しさ（＝光）を求めるあなたのために、TIRTIRがその輝きを作り出すお手伝いをします。



● 公式サイト：https://www.tirtir.co.jp/


● 公式 Instagram：https://www.instagram.com/tirtir_jp_official


● 公式 X：https://x.com/tirtir_jp