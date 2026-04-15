【新色登場】TIRTIR、ブルートーンでつくる“透明感仕込みベース”
株式会社Goodai Global JapanのコスメブランドTIRTIR（ティルティル）から、既存のトーンアップエッセンスに、新色が登場。これまでのカラー展開に加え、より幅広い肌トーンに対応した新色は、2026年4月1日（水）にTIRTIR公式Qoo10ショップにて発売いたしました。また2026年4月18日（土）よりオフライン店舗でも順次発売いたします。
TIRTIRより大人気シリーズの新色が待望のデビュー。ブルートーンで透明感を引き出す、水分エッセンスタイプのカラー補整ベースが新登場。
水分パウダーを配合したブルートーンのカラーコレクティング水分エッセンスです。処方の約69％をスキンケア成分で構成し、肌にしっとりとうるおいを与えながら、乱れた肌トーンを均一に整えます。
MASK FIT TONE UP ESSENCE
カラー：BLUE
2,970円(税込)
（マスクフィットトーンアップエッセンス ブルー）
【POINT】
１. ブルートーンで透明感を演出するカラーコレクティング水分エッセンス
ブルートーンの水分パウダーを配合したエッセンスタイプの化粧下地。みずみずしい使用感で、肌にうるおいを与えます。ブルーベースが肌トーンを均一に見せ、くすみをカバーしながら、透明感のある印象へ整えます。
２. 1本でベースメイクが完成するデイリーベース
化粧下地として、肌を整えながら自然なトーンアップ※を演出。
単独使用はもちろん、メイク前のベースとして使用することで、なめらかな肌印象に仕上げます。
※メイクアップ効果による
３. 肌になじみやすく、自然な仕上がりをキープ
肌に自然になじむブルートーンカラーが、赤みや黄み、くすみなどをカバーし、均一な肌印象に整えます。
白浮きしにくく、ナチュラルで透明感のある仕上がりが続きます。
■マスクフィットトーンアップシリーズについて
*メイクアップ効果による
商品概要
■商品名：MASK FIT TONE UP ESSENCE（全5色）
■カラー：BLUE
■容量：30 ml
■価格：2,970円(税込)
■発売日
オンライン：2026年04月1日（水）
オフライン：2026年04月18日（土）
■販売ルート
オンライン：TIRTIR公式Qoo10、Amazon、楽天市場他ECショップ
オフライン：ドン・キホーテ、PLAZA、ロフト（五十音順）他バラエティーショップ
※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。
TIRTIRについて
TIRTIRは日本をはじめ、欧米や東南アジアなど、世界でも多く展開している韓国発のコスメブランドとして、2020年6月に日本上陸を果たしました。ブランド名の由来は、TIR = Trust in radiance「自分の中の光を信じろ」を意味しており、内面から出る自身の美しさ（＝光）を求めるあなたのために、TIRTIRがその輝きを作り出すお手伝いをします。
● 公式サイト：https://www.tirtir.co.jp/
● 公式 Instagram：https://www.instagram.com/tirtir_jp_official
● 公式 X：https://x.com/tirtir_jp