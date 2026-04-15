歯科医師監修、口腔環境と腸内環境を同時にケアするトータル免疫ケアサプリメント 「THE MENEKI」2026年5月6日（水）新発売

株式会社botanience

株式会社botanience（本社：東京都江東区、代表：片岡大和）は、口腔環境と腸内環境の両方に同時にアプローチ出来るトータル免疫ケアサプリメント「THE MENEKI」を、2026年5月6日（水）より自社ECサイトにて販売開始いたします。20種類以上の乳酸菌を含む厳選された成分を配合し、定期便は初回特別価格税抜3,980円（税込4,298円）でご提供いたします。

厚生労働省の調査（※1）によると日本人成人の約8割に歯周病の兆候があるとされ、口腔環境改善への関心が高まっています。近年の研究では、口腔と腸が粘膜免疫という共通の仕組みでつながっており、どちらか一方ではなくトータルで整えることの重要性も注目されています。

THE MENEKIは、この考え方に基づき口腔免疫とドライマウス医療に長年取り組んできた志村真理子先生（志村デンタルクリニック副院長）の監修のもと開発された、GMP認定工場製造の口溶けタブレット型サプリメントです。

■ 開発背景 ── なぜ「口と腸の同時ケア」なのか

前職を退職した頃、ちょうど冬場の風邪の流行時期と重なり免疫系の商品のCMを目にする機会も増え、日常の体の免疫を強化していく事の必要性を実感していました。そんな時一本の動画をきっかけに、一般的になっている腸活だけでなく口腔からの免疫アプローチも重要であることに気づかされ、国内外の文献を読み込むようになりました。

調べていくうちに、海外、特にアメリカではオーラルケアと腸内の免疫ケアの分野が既に発展・成熟していることがわかりました。一方で日本ではまだまだ口腔の予防医療が遅れており、この両者を組み合わせることに大きな可能性を感じました。

また、日本人は子供のころから何かを育てるという文化・慣習が根付いており、自分の体内の菌を育てるという概念はその延長線上にあると考え、日本人の気質にも合うと確信しました。

【開発者プロフィール】

片岡大和（かたおか やまと）

株式会社botanience 代表取締役

HP：https://www.kataoka-lab.com/

■ 商品の3つの特長

1. 口腔ケアと腸活を同時にサポートする独自の成分設計

口腔環境を整える乳酸菌K-12や有胞子性乳酸菌スポルスなど20種類以上の乳酸菌や腸内環境をサポートするビフィズス菌5種、酪酸菌などの厳選成分を配合。βグルカンなどの免疫サポート成分も含め、口腔ケア・腸活・免疫サポートを1つのサプリメントに集約しました。生きた状態で届く生菌と、加熱処理された乳酸菌を組み合わせ、それぞれの特性を活かした設計です。

2. 徹底した品質へのこだわり

THE MENEKIは、不要な添加物を使用しておらず、厚生労働省が認可したGMP認定工場で国内生産しています。また、口腔免疫とドライマウス医療に長年取り組んできた志村真理子先生が成分設計を監修。

口腔内の菌バランスと粘膜免疫の観点から、成分の組み合わせと配合バランスを設計しています。毎日実践できる新しい口腔セルフケア習慣をご提案いたします。

3. 砂糖不使用、就寝前にも摂取しやすい口溶けタブレット

水なしでそのまま口の中で溶かして摂取できるタブレット形状を採用しました。砂糖不使用のため就寝前の歯磨きの後の摂取ができ、唾液分泌が低下しやすく免疫が落ちてしまう夜間にも働き続けます。

また、口腔内でゆっくり溶けることで、乳酸菌K-12や有胞子性乳酸菌スポルスなどの口腔ケア成分が口腔内に届きやすい設計です。場所や時間を選ばず手軽に摂取出来る事も、毎日続けることが大事なサプリメントの特性からも考えられている点です。

■ 主な配合成分（2粒あたり）

乳酸菌K-12（Streptococcus salivarius K12）、スポルス（有胞子性乳酸菌）、ロイテリ菌（Lactobacillus reuteri）、ビフィズス菌BB536、酪酸菌、乳酸菌プレミックス、イヌリン、フラクトオリゴ糖、βグルカン（パン酵母由来）、プロポリスエキス、ビタミンD3、ビタミンC、ビタミンB6、ビタミンB12、亜鉛含有酵母

■ 監修医コメント

志村デンタルクリニック副院長 ドライマウス・口臭外来

口腔健康を拓く歯科医師

志村 真理子先生

【経歴】

1988年昭和大学歯学部卒業。

同大学歯内療法学教室を経て、1999年～2015年まで、16年に渡り、NTT東日本関東病院歯科口腔外科に勤務。2000年ドライマウス外来を立ち上げ、ドライマウスプロジェクトリーダーとしてドライマウスやシェーグレン症候群の診療にあたる。さらに2009年、口腔ケア専門外来を開設、がん治療をうけている患者の口腔ケアなどを担当、口腔ケアに関する講演会を多数開催。

2003年に志村デンタルクリニックに開設した、全国初のドライマウス女性専門外来にて、ドライマウス、口臭で悩む方の診療にあたっている。

女性ホルモンと歯周病など、女性のオーラルケアについて、口腔領域における性差医療を唱える草分けとして、セミナーやテレビ・ラジオの出演、新聞・雑誌の対談等で啓発活動を行っている。

【志村先生のコメント】

口腔は外界と直接つながる「免疫の最前線」であり、腸とは粘膜免疫という共通の仕組みで深く関わっています。そのため、どちらか一方ではなく、口腔と腸をトータルで整える視点が大切です。THE MENEKIは、生菌と死菌を組み合わせ、研究報告のある成分を採用することで、両面からのケアを考えて設計されています。さらに砂糖不使用のタブレットで続けやすく、特に就寝前の摂取は口腔環境を意識した方法としても有効です。非常に理にかなった商品だと思います。



■ 価格

定期便をお申し込みの方を対象に初回特別価格税抜3,980円（税込4,298円）にてご提供いたします（通常価格税抜7,980円の50%OFF）。2回目以降も25%OFFの税抜5,980円（税込6,458円）で継続いただけます。

■ 商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181482/table/1_1_443495876080735c66ea9add7825fa28.jpg?v=202604150851 ]

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181482/table/1_2_7e2248d7f20be6388a5d69635eb69af5.jpg?v=202604150851 ]

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社botanience 広報担当：長岡

E-mail：cs@botanience.jp

※商品画像・ロゴデータは別途ご提供可能です。ご入用の際は上記までご連絡ください。

■ 参考文献

※1 厚生労働省「令和4年 歯科疾患実態調査」

※2 Arimatsu K, et al. "Oral pathobiont induces systemic inflammation and metabolic changes associated with alteration of gut microbiota." Sci Rep. 2014;4:4828.