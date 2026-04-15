一歩、サステナブルな未来へVIVAIAが4月15日より「アースデイ」イベントを開催

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「サステナブル x 快適さ x おしゃれさ」の三拍子が揃うピュア・ファッションやライフスタイルを届ける、シューズブランド VIVAIA（ビバイア、本社：アメリカ、代表：Jeff Chan ジェフ・チェン、以下：VIVAIA）が、4月22日の「アースデイ」を記念して2026年4月15日（水）から4月22日（水）までの期間、オンラインストアと常設店舗でイベントを開催します。

ファッションと環境保護の融合を体現するVIVAIAのシューズの多くは、ペットボトルをリサイクルした素材から作られています。2025年12月時点でリサイクルされたペットボトルは全世界で3,800万本を突破した実績は、皆さまがVIVAIAと共に歩んできた証です。このアースデイを次の一歩をより意味のあるものにするために、楽しみながら環境保護に貢献できる特別なキャンペーンをご用意しました。

■全商品1,000円OFFクーポンプレゼント

「環境に優しい一歩を、より多くの方に」というブランドの想いを体現すべく、VIVAIA公式サイトで5つのタスクをクリアし、スタンプを5個集めた方にクーポンをプレゼントいたします。この機会にVIVAIAのサステナブルな1足をお買い求めください。

実施期間：4月15日（水）～4月22日（水）

■アースデイ限定ノベルティバッジ

期間中にVIVAIA常設店舗で10,000円（税込）以上ご購入いただくと、先着で限定バッジをプレゼント。アースデイがテーマの限定デザインは必見です。

実施期間：4月15日（水）～4月22日（水）

対象店舗：VIVAIA常設店舗

店舗情報

ハラカド店

店舗住所：150-0001

東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」2F

営業時間：全日11：00～21：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-harakado-store

新宿マルイ本館店

店舗住所：160-0022

東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館2F

営業時間：全日11：00～20：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-0101-store

二子玉川店

店舗住所：158-0094

世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンターテラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電 2F

営業時間：全日10：00～20：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-futakotamagawa-store

グラングリーン大阪店

店舗住所：530-0011

大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン 南館2F

営業時間：全日11：00～21：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-grandgreenosaka-store

VIVAIAについて

VIVAIAは2020年6月に設立されたグローバルライフスタイルブランドです。どんな場所でも、VIVAIAのシューズを履けば、快適な履き心地で自分のスタイルを楽しむことができます。VIVAIAは、才色あふれる世界中のメンバーにより設立され、シューズに使用するリサイクル素材を調達するために、リサイクル合成繊維製品を製造・販売する多国籍企業世界的なサプライヤーであるREPREVE(R)社と提携し続けています。現在では、東京、メルボルン、シンガポール、香港に店舗を設け、世界61カ国以上で、履き心地がよい、トレンドのシューズを幅広く顧客の皆様に提供しています。

VIVAIAの「VV」と「AA」は、それぞれ先のとがったシューズを履いた二人の女性が向かい合って立っているという姿を表した文字で、二つの「I」はペットボトルを表しており、二人の女性が腰を曲げて拾い上げる場面をイメージしています。女性の優しさや繊細さが地球を守るという意味がブランド名に込められています。

【会社概要】

会社名：VIVAIA JAPAN

日本支社：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿 1001

代表：Jeff Chan（ジェフ・チェン）

VIVAIAウェブサイト：https://vivaia.jp/

VIVAIA Japan公式インスタグラムアカウント：https://www.instagram.com/vivaia.japan/