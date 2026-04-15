ジェイテクト、大創出版とのコラボ知育シールブック「れきしをまなべるシールブック　どうぐとくらし」をDAISOにて販売開始

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：近藤禎人、以下「ジェイテクト」）は、株式会社大創産業（本社：広島県東広島市、代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）が運営するDAISOにて販売される出版物の制作を担う株式会社大創出版（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：西田大、以下、「大創出版」）と共同で「れきしをまなべるシールブック どうぐとくらし」を制作しました。この「れきしをまなべるシールブック」はDAISOの全国の店舗とインターネットストアにて販売されています。

ジェイテクトは「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」ことをMissionに掲げています。シールブックを通じて子供たちに学びを提供しながら笑顔を届けたいという大創産業と大創出版の商品開発のコンセプトに深く共感し、制作協力をいたしました。

この度の「れきしをまなべるシールブック どうぐとくらし」では、「モノづくり」に携わる企業として、全体構成、各時代における「ベアリング」に所縁ある道具や、「モビリティ」に関連する内容を監修いたしました。また、このシールブックでは、ガイド役としてジェイテクト公式マスコットキャラクターであるジェイにゃんとテクニャンが登場します。

発売された「れきしをまなべるシールブック どうぐとくらし」は、子供たちが、古墳時代、江戸時代、昭和、令和の日本を舞台にした台紙イラストに、それぞれの時代で使われていた道具のシールを貼りながら、タイムトラベルをするように歴史をたどり、暮らしの変化を学べるものです。

子供たちは、シール遊びを通して、その時代にあった道具の名前を楽しく覚えることができます。さらに歴史の流れに沿って遊んでいただくことで、時代と共に道具がどんどん進化していくワクワクを体験でき、「どうやって便利になってきたの？」という探求心が、遊びの中で自然と広がっていきます。

また、大人にも、学生時代に学んだ日本の歴史を思い出しながら懐かしい気持ちで遊んでいただくこともできます。親子の間に「こんな道具あったんだ！」「ここから便利になったんだね」という会話が自然と生まれる、そんな世代を越えた“学びの共有体験”をお楽しみいただけます。

全国のDAISO店舗、DAISO公式通販ダイソーネットストアで購入可能です。

１．商品概要

(左)古墳時代、江戸時代のシールページ、(右)古墳時代の台紙イラスト(左)江戸時代の台紙イラスト、(右)昭和時代の台紙イラスト

●商品名：れきしをまなべるシールブック（ジェイテクト、どうぐとくらし）

●価格：100円（税込110円）

●対象年齢：3歳以上

●体裁：Ａ5（縦148mm×横210mm）

本文8ページ（台紙ページ／4ページ、シールページ／4ページ）

＜注意事項＞

※店舗によって品揃えが異なり、在庫がない場合がございます。

※商品パッケージの説明文を読んで正しくご使用ください。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

ダイソーネットストア商品ページ：

https://jp.daisonet.com/products/4550480939643(https://jp.daisonet.com/products/4550480939643?srsltid=AfmBOorg2un1PaN_RHBjj1PqvXmhsNG83AJd8UsqzsNr3jcH8umowZe7)

２．ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター ジェイにゃん・テクニャンについて

ジェイテクトグループの事業活動の根底にある「貢献」を花言葉に持つ多年草ネコノヒゲから、「ヒゲに特徴のあるネコ」とJTEKTの「J」という２つの要素をモチーフにして誕生したマスコットキャラクターです。

白色のネコ「ジェイにゃん」は明るく元気な女の子。当社の主要事業から、目はベアリング、鼻と口はステアリング、お腹は工作機械をイメージ。ヒゲは当社ロゴのEの部分、「情熱」をモチーフにしています。

灰色のネコ「テクニャン」はのんびりマイペースですが抜群の集中力を持つ男の子。顔のパーツとしっぽを合わせるとJTEKTに。ヒゲはジェイテクトの基本理念の「地球のため、世の中のため、お客様のため」を象徴するe(earth)・ｓ(society)・ｃ(customer)の形をしています。

「ジェイにゃん」「テクニャン」のプロフィール詳細は以下の特設サイトをご覧ください。

https://www.jtekt.co.jp/J-Nyan_and_TEK-NYAN.html

ご参考：ジェイにゃん・テクニャンに関するプレスリリース

2023年3月24日 企業マスコットキャラクターのデザインを公募 最優秀作品を採用、副賞に賞金100万円

https://www.jtekt.co.jp/news/2023/002990.html

2023年7月21日 特別賞10作品を発表 企業マスコットキャラクターデザイン公募キャンペーン

https://www.jtekt.co.jp/news/2023/003241.html

2023年10月26日 企業マスコット「ジェイにゃん」「テクニャン」を発表 デザイン公募キャンペーンから最優秀賞を選出

https://www.jtekt.co.jp/news/2023/003445.html

2024年2月22日 2月22日は「ネコの日」！ジェイテクト公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」四コマ漫画コンテストを イラストコミュニケーションサービス「pixiv」にて開催

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003671.html

2024年2月22日 2月22日は「ネコの日」！ジェイテクト公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャンLINEスタンプ」無料配布！株式会社ジェイテクトLINE公式アカウントを友だち追加しよう！

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003672.html

2024年4月18日 ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャンLINEスタンプ」5万ダウンロード達成！

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003785.html

2024年6月12日 ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」のLINEスタンプ「ジェイにゃん・テクニャン 可愛い実写版１」を販売開始！

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003868.html

2024年7月17日 ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」のLINEスタンプ「ジェイにゃん・テクニャン 可愛い実写版2」を販売開始！～「どうぶつスタンプ特集」にも参加中！～

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003939.html

2024年9月9日 ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」のLINEスタンプ「ジェイにゃん・テクニャン あいさつ編」を販売開始！～「毎日使えるスタンプ特集」にも参加中！～

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/004048.html

2024年10月26日 LINEスタンプ「ジェイにゃん・テクニャン スポーツ編」を販売開始！

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/004150.html

2025年2月24日 JTEKT STORIES「私たちだからこそ届けられる「ほっこり」で、世の中に貢献したい。」

https://www.jtekt.co.jp/stories/_nekonohi.html

2026年2月12日 「ジェイにゃんテクニャン四コマ漫画」Amazon Kindleにて発売！

https://www.jtekt.co.jp/news/2026/005139.html

以上