SUUNTO、「聴く」と「測る」を１台で楽しめるオープンイヤー型イヤホン「Suunto Spark」を発売

Suunto Oy

SUUNTO Japan合同会社 （東京都渋谷区神南一丁目11-4）は、マルチドライバーシステムを搭載し、ハイレゾオーディオ対応したオープンイヤー型「Suunto Spark（スント スパーク）」をスント公式サイト、スント取り扱い店にて、2026年5月8日より発売いたします。

Suunto Sparkは、スント初となるオープンイヤー型イヤホンです。低音用と高音用の独立したドライバーを組み合わせたマルチドライバーシステムを採用し、さらにLHDC 5.0およびAACといった高音質コーデックに対応。これにより、オープンイヤー特有の開放感はそのままに、細部までクリアなハイレゾオーディオ体験を両立しました。周囲の音を自然に聞き取れる安全性を確保しているため、日常からハードなスポーツシーンまで幅広く活用いただけます。

スントならではのセンシング機能を搭載

最大の革新は、イヤホン単体でランニング中の平均接地時間や上下動、さらには首の可動域から頸部の疲労度を測定できる「ランニング・センサー機能」の搭載です。スポーツブランドとしての知見を凝縮し、音楽を楽しみながら日々のパフォーマンスを科学的に分析することを可能にしました。

設計面では、アスリートの激しい動きにも追従する軽量なつけ心地を追求。片耳約10gの軽量設計と独自のフック形状により、ズレない快適な装着感を実現し、長時間のトレーニングでも負担を軽減します。さらに、頷く・首を振るだけで操作できる「ヘッドジェスチャー機能」により、トレーニング中の完全ハンズフリー操作を可能にしました。

また、専用のSuunto Appとの連携により、好みに合わせた音質のカスタマイズが可能。独自のランニング分析機能も備えており、最大36時間のロングバッテリーやIP55の防水防塵性能とともに、日常から過酷なスポーツシーンまで、アスリートの心身をサポートする真のパートナーへと進化を遂げました。

マルチドライバー搭載、音の細部まで、忠実に再現

Suunto Sparkは、スント初となる空気伝導方式を採用したオープンイヤー型イヤホンです。低音用と高音用の独立したドライバーに音漏れ防止用を加えた「マルチドライバーシステム」を搭載。さらに、ユーザーの動きに追従するヘッドトラッキング空間オーディオに対応し、耳を塞がない開放感はそのままに、3Dのような立体的な音響体験を実現しました。周囲の音を聞き取れる安全性を確保しながら、これまでにない没入感を提供します。

LHDC5.0をサポート、ワイヤレスでも、ハイレゾ級の解像度

最新の高音質コーデックLHDC 5.0に対応し、ワイヤレスでありながらハイレゾ級の解像度を実現しました（ハイレゾロゴ取得）。複雑な音の重なりや、ボーカルの息遣いまで、忠実に再現。周囲の音を自然に聞き取れるオープンイヤーの利点と、質の高い音楽体験を両立しました。日常から過酷なスポーツシーンまで、幅広い活用が可能です。

ランニング・分析機能、走りを科学し、パフォーマンスを最大化

独自のセンサーを内蔵し、ランニング中の平均接地時間、上下動、ケイデンスなどのランニングメカニクスをリアルタイムで計測。スントウォッチと連携すれば、ペースや心拍数、距離のアップデートを音声ガイダンスで直接耳に届けます。ウォッチを確認することなく、トレーニングに深く集中できる環境を提供します。

ネックヘルス、姿勢を整え、ウェルビーイングをサポート

スポーツシーンだけでなく、日々の健康管理もサポートします。6方向の動きを感知するセンサーにより、頸部の可動域や疲労度を測定。長時間のデスクワークやトレーニング中の姿勢の乱れをモニタリングし、ネックヘルス（首の健康）への意識を高めるアラート機能で、全般的なウェルビーイングの向上を支援します。

軽量つけ心地、約10gの軽さと、抜群のフィット感

片耳わずか約10gの超軽量設計と、柔軟性に優れたメモリチタニウム・ループを採用しました。膨大な耳の形状スキャンデータに基づいた設計により、激しいワークアウトでもズレにくく、長時間装着しても圧迫感のない快適なつけ心地を実現。

最大36時間の再生とIP55防水防塵

イヤホン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大36時間の連続再生が可能です。長時間のトレーニングや旅行でも、バッテリーを気にせず使用できます。また、IP55準拠の防水防塵設計により、突然の雨や激しい汗にも強く、あらゆる天候下でアスリートの活動を支えるタフな相棒となります。

スマート操作 & 接続性、ヘッドジェスチャーと最新の接続技術

最新のBluetooth 5.4を搭載し、2台のデバイスに同時接続できるマルチポイント接続に対応。頷く・首を振るといったヘッドジェスチャーだけで着信応答や曲送りが可能なため、手が塞がっているシーンでもストレスなく操作できます。また、万が一の紛失時もSuunto Appの「Find My Spark」機能で場所を特定できるなど、利便性を追求しました。

スタイルに合わせて選べる、3色のカラーバリエーション

シーンを選ばない、タイムレスで洗練された定番カラーの「Black」、クリーンでモダンな印象を与える、軽やかなカラー「White」、アクティブなエネルギーを象徴する、スントらしいアイコニックなカラー「Coral Orange」の３色からお選びいただけます。

【製品情報】

価格 ：29,700円（税込）

同梱品 ：Suunto Spark イヤホン×1、Suunto Spark 充電ケース×1、USB-C - USB-C 充電ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1

【取扱店舗】

Suunto 公式サイト(https://apac.suunto.com/ja-jp/)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%82%B9%E3%83%B3%E3%83%88SUUNTO/page/F892E53B-3A5B-4F28-BD68-B4042DBD4520)

楽天(https://www.rakuten.co.jp/suunto-official/)

Yahoo(https://store.shopping.yahoo.co.jp/suunto-official/)

スント取扱店



※スント製品取扱店舗はこちらから(https://apac.suunto.com/ja-jp/pages/store-locator)

詳細を見る :https://apac.suunto.com/ja-jp/pages/suunto-spark

◆SUUNTOについて

フィンランド発のアウトドアおよびダイブウォッチブランド「SUUNTO（スント）」は、1936年の創業から90周年を迎えます。



1936年、フィンランドの発明家トゥオマス・ヴォフロネンは、自らの開発したフィールドコンパスによって、精密なナビゲーションの新基準を築きました。このコンパスは、当時のどの手持ちナビゲーションツールよりも強力で安定し、精度においても優れていました。これが、過酷なフィンランドの自然環境に耐えるために生まれた製品群の第一歩となりました。

それから90年、トゥオマスの革新精神はSuuntoの進化を牽引し続けています。歴史的なダイビングコンピューターや高高度の腕時計型高度計、そして現代のGPSウォッチに至るまで、Suuntoは世界中のアウトドア愛好者にとって信頼のパートナーであり続けています。私たちの使命は、探検家、アスリート、そして週末の冒険者たちをサポートすること。彼らに、深く潜り、高く登り、人間の限界に挑戦するためのツールを提供し続けることです。



ウェブサイト: https://apac.suunto.com/ja-jp/(https://apac.suunto.com/ja-jp/)