AIを活用して映画制作! 映画祭受賞歴のある映画監督が制作ノウハウを全公開した書籍『動画生成AIではじめよう 映画・映像制作』が新発売!

株式会社STARGAZER VR

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AI映画の第一人者の日本人が「生成AIを活用して映画を作る方法」を完全解説

2024年以降、Google Veo、Runwayをはじめとする動画生成AIが相次いで登場しました。

ハリウッドでもAI技術を活用した映画製作への投資が本格化し、AI映画祭は世界各地で急増。「映画の民主化」が現実のものになりつつあります。

AI映画スタジオ「スターゲイザー」代表取締役であり、映画監督の中澤太翔氏の著書『動画生成AIではじめよう 映画・映像制作』が株式会社オーム社より発売されました。

100人体制→1人、制作費100分の1、制作期間3年→10ヶ月、映画制作の常識を覆した全手法を公開

従来、映画制作には莫大なコストとチームが必要でした。しかし、生成AIの劇的な進化により、この常識が覆りつつあります。

その中で、日本から世界に先駆けて登場したのが、全編AI映像の長編映画『サマー・トライアングル』です。

監督の中澤太翔氏は、映画制作経験ゼロの状態から、動画生成AIを駆使してたった1人で映像面を制作。制作費を従来の100分の1に抑えました。

同作は、世界で高く評価され、ロサンゼルス映画賞、英国映画祭をはじめ、世界10ヵ国の国際映画祭を受賞。本作は「AIは単なるツールではなく、クリエイターの想像力を拡張するパートナーである」ことを証明しました。

『サマー・トライアングル』予告編（吹替版）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p8ERqmn1PLw ]

本書『動画生成AIではじめよう 映画・映像制作』は、世界10ヵ国の国際映画祭で受賞歴のあるAI映画の第一人者である著者が、制作過程で得られた「AIに任せるべきこと」と「人間が担うべき聖域（脚本・演出等）」の境界線を明確にし、誰でもAIを活用して映画制作をする方法解説した実践書です。

動画生成AIの基礎から、「映画」に仕上げるための実践テクニックまで──『動画生成AIではじめよう 映画・映像制作』の特徴

【本書の3つの特徴】

1. 初心者向けにわかりやすくAI×映画制作の手法を解説

単なるプロンプト集ではなく、映画制作の伝統的な工程（プリプロダクション、撮影、ポストプロダクション）に、いかにAIを組み込むかという「ワークフロー」を解説。「AIに任せるべきこと」と「人間が担うべき聖域」の境界線を明確にしています。

2. 世界が認めたAI映画の第一人者が語る制作ノウハウ

アメリカ、イギリス、スウェーデンなど世界10ヵ国の映画祭で受賞した、確かな技術に基づいたノウハウを収録。

3. 最新のAI技術を網羅

Veo、Kling、Runwayなど最新の動画生成AIを使いこなし、いかにして「心に響く映像」を生み出すかというプロセスを初公開。

【こんな方におすすめ！】

- 「いつか映画を撮りたい」と思いながら、コストや技術の壁で諦めていた方- 動画生成AIに興味があり、本格的な映像作品を作ってみたい方- 小説・脚本・シナリオを書いており、自分の物語を映像化したい方- 映像クリエイターとして、AIという新しい武器を手に入れたいプロの方- YouTubeやSNSの次のステージとして、映画制作にチャレンジしたい方

『動画生成AIではじめよう 映画・映像制作』著者プロフィール

中澤太翔（なかざわ たける）

1997年生まれ、千葉県柏市出身の映画監督。

高校在学中に推理小説『ヴィーナスの残像』で小説家としてデビュー。2020年、22歳で起業。東京大学キャンパスや最先端の研究機関が集積する柏の葉スマートシティに拠点を構える。

2024年、映画制作の経験がまったくない状態から生成AIを活用した映画制作に挑戦。翌2025年、28歳にして初監督作品となる全編AI映像の長編映画『サマー・トライアングル』を完成させる。

同作は公開直後から国際的な注目を集め、ロサンゼルス映画賞 最優秀AI映画賞、英国映画祭 最優秀AI映画賞ほか、世界10ヵ国の映画賞で栄冠に輝く。『マッドマックス』シリーズのジョージ・ミラー監督からも高い評価を受け、国際的な注目を集めている。

『動画生成AIではじめよう 映画・映像制作』書籍情報

書名：『動画生成AIではじめよう 映画・映像制作』

著者：中澤太翔

出版社：株式会社オーム社

発売日：2026年4月13日（月）

価格：2,640円（税込）

ISBN：978-4-274-23469-9

ページ数：240ページ

購入先：

Amazon：https://amzn.to/41UeuXv

オーム社ウェブショップ：https://shop.ohmsha.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000008883&search=978-4-274-23469-9&sort=(https://shop.ohmsha.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000008883&search=978-4-274-23469-9&sort=)

AI映画スタジオ「スターゲイザー」について

「次世代の映画で、日本から、世界へ。」

2020年に設立された株式会社STARGAZER VRは、AIやVRといった最先端技術を駆使し、従来の映画制作の枠を超えた映像革命で世界に挑戦する日本発の映画スタジオです。

■ 会社概要

代表者：代表取締役 中澤太翔

所在地：千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2 ショップ&オフィス棟 6階

設立：2020年05月

■ 本件に関するお問い合わせ先

公式サイトのお問い合わせフォーム［https://www.stargazer-vr.com/contact］よりご連絡ください。

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