ブックオフコーポレーションがFileforceを導入 全文検索とAD連携でファイル運用を刷新し、運用負荷を大幅削減
ファイルフォース株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、ブックオフコーポレーション株式会社（本社：神奈川県相模原市 代表取締役社長：堀内 康隆）が、「Fileforce」を導入したことをお知らせいたします。同社は、ファイルサーバーの老朽化・保守終了に加え、長年の運用でアクセス権限構造が複雑化していたこと、そして全文検索機能の必要性などを背景に次期環境を検討。FileforceのAD連携、容量ベースの料金体系、ならびにIntelliSearch(TM) Pro（全文検索）を評価し導入に至りました。
導入事例記事はこちら▶ https://www.fileforce.jp/casestudy/bookoff/
■導入の背景：ファイルサーバーの老朽化と複雑化する権限管理
中古本をはじめ、アパレル、家電、トレーディングカードなど幅広いリユース商材を取り扱い、全国に多数の店舗を展開するブックオフでは、オンプレミス環境でファイルサーバーを運用していました。しかし、以下のような課題が顕在化していました。
・ファイルサーバーの老朽化、保守サポート終了への対応
・長年の運用により、権限構造が複雑化したアクセス権限管理
・サーバー容量制限によるデータ分散管理
・ユーザー誤操作による復旧対応など、日常的な管理負荷
これらの課題を解決するため、次期ファイル基盤として複数のクラウドストレージの選択肢を比較検討されました。
■選定の決め手：コストの明確さとAD連携、全文検索による運用改善を評価
検討の結果、ブックオフでは以下の点を評価し、Fileforceの採用を決定しました。
- 容量ベースの明確な料金体系
ユーザー課金型ではコスト増となる同社規模において、予算管理しやすい価格設計を評価
- Active Directory（AD）連携によるアクセス権管理の改善
セキュリティグループを活用した権限設計により、煩雑化していた設定の整理・再構築が可能
- 全文検索機能（IntelliSearch(TM) Pro）による業務効率化
ファイル名だけでなく中身から瞬時に検索できる機能で、現場からの強い要望に対応
- 導入、移行フェーズにおける手厚い支援体制
データ移行時に既存環境の課題を可視化し、導入前に是正できた点も評価
■導入効果：問い合わせ削減とファイル運用の一元化を実現
Fileforce導入後、ブックオフでは以下のような効果を実感されています。
- 分散していたデータを集約し、運用の一元化と効率化を実現
- 毎月発生していた問い合わせがほぼ皆無となり、管理者負担を大幅に削減
- 全文検索機能の活用により、ファイル探索にかかる時間を大幅短縮
- 約15TBの大容量データ運用においても、従来と変わらない操作感、パフォーマンス
オンプレミスと同等の操作性を維持しながら、管理工数と属人性を解消できた点が大きな成果となっています。
当社は引き続き、ブックオフコーポレーション株式会社様をはじめとする「Fileforce」ご導入企業様へ、より一層安心してファイルの利活用を進めて頂けるよう、努めてまいります。
■Fileforceに関するご相談はこちらから：https://www.fileforce.jp/inquiry/
■クラウドストレージFileforceについて
Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む
■会社概要
商 号 ：ファイルフォース株式会社
代表取締役CEO：サルキシャン アラム
所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F
事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート
サービス開始 ：2014年4月
資本金 ：100,000,000円
URL ：https://www.fileforce.jp/
■本件の問い合わせ先
ファイルフォース株式会社 マーケティング
メールアドレス：marketing@fileforce.jp