ブックオフコーポレーションがFileforceを導入 全文検索とAD連携でファイル運用を刷新し、運用負荷を大幅削減

ファイルフォース株式会社

ファイルフォース株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、ブックオフコーポレーション株式会社（本社：神奈川県相模原市 代表取締役社長：堀内 康隆）が、「Fileforce」を導入したことをお知らせいたします。同社は、ファイルサーバーの老朽化・保守終了に加え、長年の運用でアクセス権限構造が複雑化していたこと、そして全文検索機能の必要性などを背景に次期環境を検討。FileforceのAD連携、容量ベースの料金体系、ならびにIntelliSearch(TM) Pro（全文検索）を評価し導入に至りました。

導入事例記事はこちら▶ https://www.fileforce.jp/casestudy/bookoff/

■導入の背景：ファイルサーバーの老朽化と複雑化する権限管理

中古本をはじめ、アパレル、家電、トレーディングカードなど幅広いリユース商材を取り扱い、全国に多数の店舗を展開するブックオフでは、オンプレミス環境でファイルサーバーを運用していました。しかし、以下のような課題が顕在化していました。

・ファイルサーバーの老朽化、保守サポート終了への対応

・長年の運用により、権限構造が複雑化したアクセス権限管理

・サーバー容量制限によるデータ分散管理

・ユーザー誤操作による復旧対応など、日常的な管理負荷

これらの課題を解決するため、次期ファイル基盤として複数のクラウドストレージの選択肢を比較検討されました。

■選定の決め手：コストの明確さとAD連携、全文検索による運用改善を評価

検討の結果、ブックオフでは以下の点を評価し、Fileforceの採用を決定しました。

■導入効果：問い合わせ削減とファイル運用の一元化を実現

- 容量ベースの明確な料金体系ユーザー課金型ではコスト増となる同社規模において、予算管理しやすい価格設計を評価- Active Directory（AD）連携によるアクセス権管理の改善セキュリティグループを活用した権限設計により、煩雑化していた設定の整理・再構築が可能- 全文検索機能（IntelliSearch(TM) Pro）による業務効率化ファイル名だけでなく中身から瞬時に検索できる機能で、現場からの強い要望に対応- 導入、移行フェーズにおける手厚い支援体制データ移行時に既存環境の課題を可視化し、導入前に是正できた点も評価

Fileforce導入後、ブックオフでは以下のような効果を実感されています。

- 分散していたデータを集約し、運用の一元化と効率化を実現- 毎月発生していた問い合わせがほぼ皆無となり、管理者負担を大幅に削減- 全文検索機能の活用により、ファイル探索にかかる時間を大幅短縮- 約15TBの大容量データ運用においても、従来と変わらない操作感、パフォーマンス

オンプレミスと同等の操作性を維持しながら、管理工数と属人性を解消できた点が大きな成果となっています。

当社は引き続き、ブックオフコーポレーション株式会社様をはじめとする「Fileforce」ご導入企業様へ、より一層安心してファイルの利活用を進めて頂けるよう、努めてまいります。

■Fileforceに関するご相談はこちらから：https://www.fileforce.jp/inquiry/

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp