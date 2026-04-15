世界最小・最軽量級スマートディスプレイ「GUIDE01」が「第38回 中小企業優秀新技術・新製品賞」にて優秀賞を受賞

HappyLifeCreators株式会社

HappyLifeCreators株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役：牧長 心）が開発した世界最小・最軽量級スマートディスプレイ「GUIDE01」が、りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社が主催する「第38回 中小企業優秀新技術・新製品賞」の一般部門にて「優秀賞」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

また、本日2026年4月15日（水）付の日刊工業新聞にて、受賞作品の特集記事に弊社の取り組みが大きく紹介されました。

■「中小企業優秀新技術・新製品賞」とは

本賞は、中小企業の技術振興を図り、日本の産業発展に寄与することを目的に、毎年1回優れた新技術や新製品を表彰する歴史と権威のある賞です。この表彰制度は1988年より実施しており、過去37回で応募総数は12,089件となり、1,201作品を表彰しています。

受賞名： 第38回 中小企業優秀新技術・新製品賞 一般部門 優秀賞

受賞製品： GUIDE01（ガイドワン）

主催： りそな中小企業振興財団 日刊工業新聞社

受賞製品紹介ページ：https://www.resona-fdn.or.jp/work.html#gsc.tab=0

■ 「GUIDE01」の概要と開発背景

【製品概要：日常に寄り添うスマートディスプレイ】

「GUIDE01（ガイドワン）」は、お手持ちのメガネに装着して使用する、わずか10gのスマートディスプレイです。Bluetooth(R)でスマートフォンと連携し、視界にナビゲーション、AI翻訳、文字起こし、各種通知などを映し出します。度付きメガネやサングラス、作業用ゴーグルなど、あらゆるアイウェアにワンタッチで取り付け可能で、専用の矯正レンズを用意する必要がなく、誰でも簡単に自身のメガネをスマート化できるのが最大の特徴です。

【開発背景：スマートグラスの「重さ」と「煩わしさ」からの解放】

従来のスマートグラスは「重くて長時間着けられない」「操作が難しい」「メガネと同時に使いづらい」といった課題がありました。これらの障壁を取り除き、もっと手軽で簡単にスマートグラスを使ってほしいという思いで “全てのメガネがスマートグラスになる” をコンセプトに開発をスタート。ウェアラブルデバイスに長年携わってきた知見を活かし、徹底的な軽量化と実用性を追求した結果、GUIDE01が誕生しました。

■ 本日、日刊工業新聞にて特集記事が掲載

GUIDE01製品サイト :https://www.guide-series.com/詳細はこちらからご覧ください。

本日4月15日（水）付の日刊工業新聞において、受賞作品の特集記事に弊社の取り組みが大きく紹介されました。ぜひ紙面・電子版も併せてご覧ください。

2026年4月15日 日刊工業新聞 電子版 「第38回「中小企業優秀新技術・新製品賞」（1）

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00778974

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■ 今後の展望

今回の受賞を励みに、HappyLifeCreators株式会社は今後も「GUIDE01」のさらなる機能向上と普及に努め、お客様の課題解決と産業の発展に寄与してまいります。

■ 関連リンク

2025年11月12日 プレスリリース

【世界最軽量級、わずか10g】メガネに装着できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01」がクラウドファンディング開始！

ht(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000052293.html)tps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000052293.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000052293.html2026%E5%B9%B42%E6%9C%889%E6%97%A5)

2026年2月9日 プレスリリース

開始30分で目標達成！約10gのスマートディスプレイ「GUIDE01」が目標比5,504％、支援額1,650万円超を記録しプロジェクト完走

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000052293.html

2026年2月12日 プレスリリース

【実施報告】出雲市主催の外国人住民対象合同企業説明会にて、世界最小・最軽量級スマートディスプレイ「GUIDE01」の実証実験を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000052293.html

HappyLifeCreators株式会社

代表者：代表取締役 牧長 心

本社所在地：〒532-0011大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル701

設立：2019年5月10日

事業内容：Webシステム、スマホアプリ開発、VR/ARソリューション

URL：https://www.happylifecreators.com/



令和元年設立。社員数20人弱のITベンチャー。業界を問わずあらゆるWebシステムやアプリケーションの受託開発や自社サービス開発のほか、XR技術を活用した課題解決を得意としています。代表兼エンジニアがウェアラブルデバイス黎明期からスマートグラスの開発に携わっていた知見を活かして「ソフトとハードの二刀流」として2025年11月、世界最小・最軽量級スマートディスプレイ「GUIDE01」のクラウドファンディングに挑戦。2026年3月一般発売を開始しました。