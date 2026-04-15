おうちでも屋外でも、歌う時間をもっと自由に。Aladdin X初のスピーカー＆マイクセット「Aladdin SoundMate Set」5月19日（火）発売

Aladdin X株式会社

Aladdin X株式会社は、プロジェクターやスマートフォン、タブレット、パソコンなどと接続して使用できるスピーカー＆マイクセット「Aladdin SoundMate Set」（アラジン サウンドメイト セット）を、2026年5月19日（火）より発売することをお知らせします。

本製品は、持ち運びが可能な50Wステレオスピーカーと専用マイクを組み合わせた、ポータブル型の音響セットです。自宅でのカラオケ用途はもちろん、屋外でのパーティーやキャンプ、旅行など、さまざまなシーンで手軽に音楽体験を楽しむことができます。

コンパクトで持ち運びやすい設計に加え、長時間再生バッテリーを備え、幅広いシーンで活躍します。

屋内外を問わず、家族や友人と過ごす時間において、音楽やカラオケを通じた新たな楽しみ方を提案します。

■ 特長

長時間再生で、いつでもどこでも音楽を楽しめる。

大容量バッテリー搭載により、最大約14時間（※1）の連続再生が可能。約3.5時間の充電で、好きな場所で音楽やカラオケを楽しめます。

※1 14時間は最小出力での使用時間の目安であり、実際の使用時間は使用環境により異なります。

コンパクト設計でシーンを選ばず活躍

軽量で持ち運びやすいコンパクト設計で自宅のリビングや屋外などあらゆるシーンで活躍します。また、マイク専用充電スタンド付きで充電と収納がオールインワンの設計です。

ワンタッチでボイスカット

ワンタッチで伴奏のオン／オフを切り替え可能。さらに自動ボーカル除去機能を搭載し、歌唱時には音声成分を抑え、伴奏を中心に再生。まるで憧れのアーティストと一緒に歌っているかのような、臨場感あるステージ体験を楽しめます。さらに、気分にあわせて声色を変えられるボイスエフェクト機能も搭載。

迫力のサウンドで没入感あふれる音楽体験

50Wステレオスピーカーが重厚な低音とクリアな高音を実現。

15段階の音量調整と10mワイヤレス接続で、自由なサウンド体験を提供します。

6種類のムードライト演出

音楽に合わせて空間をドラマチックに演出します。

＜利用シーン＞

■ 販売情報

製品名：Aladdin SoundMate Set

発売日：2026年5月19日（火）

価格：24,980円（税込）

■ 主な仕様

＜スピーカー＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/105092/table/98_1_d5c2eed4f1e1c3bfbaf3e3f53964244b.jpg?v=202604150551 ]

＜マイク＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/105092/table/98_2_98076363aded74249f20ac8c0942eb18.jpg?v=202604150551 ]

※Aladdin Xプロジェクター製品対応機種は、Aladdin Marca、Aladdin Marca Max、Aladdin X2 Light、Aladdin Poca、Aladdin Poca Laserです。今後、対応機種の追加も予定しています。最新情報は公式サイトをご確認ください。

※製品の詳細は、2026年5月19日以降に公式サイトにて公開予定です。

■Aladdin Xについて

「おうちを、魔法の暮らし空間に。」をコンセプトに、世界初の3in1プロジェクター「Aladdin X」（旧popIn Aladdin）、超短焦点プロジェクター「Aladdin Marca（アラジン マルカ）」、ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca（アラジン ポカ）」などをラインナップした「Aladdin X（アラジン エックス）」シリーズを展開。また、「スイカゲーム(R)」の開発・提供を行っています。

Aladdin X：https://www.aladdinx.jp/

スイカゲーム：https://suikagame.jp/(https://suikagame.jp/)

(C)︎ 2021 Aladdin X Inc.

※スイカゲームはAladdin X株式会社の登録商標です。