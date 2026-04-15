導入事例：セカンドGIGAに向けWi-Fi環境を整備。兵庫県朝来市内13校の機器を「キキNavi」で遠隔一括管理

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の法人向けWi-Fi 6対応アクセスポイント「WAPM-AX8R(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax8r.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、兵庫県朝来市教育委員会（以下、朝来市教育委員会）にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

兵庫県朝来市教育委員会 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-asago.html

朝来市教育委員会は、GIGAスクール構想に基づき、令和元年から市内の公立小・中学校13校のWi-Fi（無線LAN）整備を進めてきました。今回、既存環境の課題を分析のうえ、セカンドGIGAを見据えた校内ネットワークの再整備を令和7年に実施。多台数同時接続に強く、ローミング支援機能を備えた「WAPM-AX4R」「WAPM-AX8R」を導入し、クラス全員がタブレットを利用する場面や校内移動時も通信速度の低下や途切れることのないWi-Fi環境を朝来市立中川小学校をはじめとする市内13校に構築しました。

採用商品

WAPM-AX8R

132,880円(税抜120,800円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

2401+1147Mbps インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax8r.html

WAPM-AX4R

83,490円(税抜75,900円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

1201+573Mbps インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax4r.html

関連ページ

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-asago.html朝来市教育委員会 公式サイト :https://www.city.asago.hyogo.jp/site/kyoiku/

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