Mac管理の基礎をおさらい。オンラインセミナー「Mac管理、何から始めればいい？ ー 10台規模から見直す、運用・セキュリティ・調達の基本 ー」を2026年5月13日（水）開催

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、オンラインセミナー「Mac管理、何から始めればいい？ ー 10台規模から見直す、運用・セキュリティ・調達の基本 ー」を2026年5月13日（水）に開催します。

Macを業務で活用する企業が増える中で、何から管理を始めるべきか、Macの標準機能をどこまで活かせるのかがわからず、管理が後回しになってしまうケースも少なくありません。

Macを安定して運用するためには、単にセキュリティや設定管理だけでなく、調達から更新までを含めたライフサイクル全体を見通しておくことが大切です。

本ウェビナーでは、Mac管理の基本的な考え方から、理想的な管理の進め方、調達方法も含めた導入・運用のポイントまで、30分でコンパクトに整理してお届けします。また、昨今注目度が高まっているSCS評価制度との関係性や、Appleより発表された「Apple Business」にも簡潔に触れつつ、管理下にあるデバイス全台の可視化、セキュリティへの対応、IdP連携といったテーマについても、無理なく進めるためのステップをご紹介します。

企業におけるMacの管理は、「完璧」を目指すよりも自社の状況に合わせて継続的に改善していくことが重要です。自社に合った進め方を考えたい方、必要な製品や運用を整理したい方にとって、実践のヒントを持ち帰っていただける内容です。

■タイトル

Mac管理、何から始めればいい？ ー 10台規模から見直す、運用・セキュリティ・調達の基本 ー

■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/event/2026/mac-management/

■このような方におすすめです

・企業でMacの導入・運用を担当している情報システム部門、管理部門の方

・Macの標準機能やセキュリティの考え方を基礎から整理したい方

・何から管理を始めるべきか、優先順位を整理したい方

・MDMや管理体制の整備をこれから検討している方

・少人数でも無理なく続けられる運用方法を知りたい方

・調達や更新を含めて、Mac運用全体を見直したい方

■内容

・Mac管理の基本的な考え方

・理想的なMac管理の進め方

・「Apple Business」の概要

・調達も含めた導入・運用のポイント

■講師

株式会社Too エンタープライズアカウント部 セールスエンジニア

壹岐ラッセル ヨシヒロジュニア

Mac 1,000台超の大規模環境から、成長企業まで、Appleデバイスの導入・運用支援に従事。Jamf 200資格を保有し、Mac管理の成功例・課題の両面を踏まえながら、各社に適した管理体制づくりを支援している。

※プログラム内容、講師は都合により予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■日時

2026年5月13日（水）10:30 - 11:00 Live配信

■参加費

無料（事前申込みが必要です）

■主催

株式会社Too

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too Apple事業開発部

E-Mail applebiz@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル