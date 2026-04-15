導入事例：物流・倉庫管理のデータサーバーをバッファローのセキュリティNASにリプレース。データの一元管理とBCP対策を実現

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の法人向け4ドライブNAS「TS5420DN1604(https://www.buffalo.jp/product/detail/ts5420dn1604.html)」が、文具からオフィス家具まで幅広い商材の取扱いノウハウを活かし、さまざまな分野の物流センター設計・運営、配送ネットワーク構築などを担う総合物流企業プラスロジスティクス株式会社（以下、プラスロジスティクス）にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

プラスロジスティクス株式会社 様導入事例ページはこちら :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-pluslogistics.html

プラスロジスティクスは、これまでデータサーバーとして使用していたWindowsサーバーをバッファローの法人向けセキュリティNAS「TS5420DN1604」にリプレース。倉庫ごとに分散していたWMS（倉庫管理システム）などのデータをNASに集約して管理し、もう1台のNASを遠隔地に設置し、バックアップすることで冗長化。加えてデータの一元管理の実現とセキュリティー強化などBCP対策を行いました。

採用商品

TS5420DN1604

346,500円(税抜315,000円)

TeraStation TS5420DNシリーズ

4ドライブ 16TB

https://www.buffalo.jp/product/detail/ts5420dn1604.html

OP-TSEN-2YD

20,900円(税抜19,000円)

〈テラステーション〉センドバック2年延長保守

データ復旧5年間 年1回無償パック

https://www.buffalo.jp/product/detail/op-tsen-2yd.html

関連ページ

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-pluslogistics.htmlプラスロジスティクス 公式サイト :https://www.plc.co.jp/

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