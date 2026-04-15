EVERSTEEL、NEDO「SBIR推進プログラム」フェーズ2に採択

株式会社EVERSTEEL

株式会社EVERSTEEL（本社：東京都文京区、代表取締役：田島圭二郎、以下「EVERSTEEL」）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（本部：神奈川県川崎市、以下「NEDO」）の2025年度「SBIR推進プログラム（一気通貫型）」において、フェーズ2の実用化開発支援に採択されたことをお知らせします。

SBIR事業について

「SBIR推進プログラム（一気通貫型）」は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の規定により定められた指定補助金等の交付等に関する指針に基づき、多様化する社会課題の解決に貢献する研究開発型スタートアップ等の研究開発の促進及び成果の円滑な社会実装を目的とし、内閣府が司令塔となって省庁横断的に実施する「日本版SBIR（Small/Startup Business Innovation Research）制度」の一翼を担うものです。

鉄鋼業界の課題と「鉄ナビ検収AI」の役割

鉄鋼業界は製造業の中でも最大のCO2排出量を占めており、脱炭素化が急務となっています。 特に、鉄スクラップをリサイクルして鉄を製造する電炉法は、従来の高炉法に比べて約70%のCO2排出量を削減できるため注目されています。 しかし、鉄スクラップには不純物や異物が混入している場合があり、品質チェックが熟練検収員の目視に依存しているという現状があります。

EVERSTEELは、この課題を解決するために、AIを活用した画像解析技術を基盤とした「鉄ナビ検収AI」を開発。 鉄スクラップの検収作業を効率化し、鉄鋼業界全体の品質向上と安全性の確保を目指しています。

フェーズ2での取り組み

弊社はこれまでに鉄スクラップ中の不純物特定のためのAI解析システムの研究開発を行い、一定の成果を挙げてきました。しかし、現場での鉄スクラップの査定方法は様々であり、AI解析を広く利用可能とするためには、撮影システム及びAIの汎用性が重要となります。そこで、本補助事業では、様々な現場環境で高品質動画像の取得を可能とする撮像システムと新規データにも強く頑健で汎化性の高いAIモデルの開発を目標としています。

採択事業概要

事業名称：鉄スクラップに混入した不純物の検知・特定・定量化・除去等に関する技術の開発

実施期間：2027年12月13日まで

補助金上限：1億円（NEDO負担額）

NEDO SBIR推進プログラム

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100205.html

2025年度「SBIR推進プログラム（一気通貫型）」事業に係るステージゲート審査の結果について

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100427.html

EVERSTEELについて

EVERSTEELは、「鉄を、未来の主役に。」をビジョンに掲げる東京大学発のスタートアップです。2021年の創業以来、鉄鋼・リサイクル業界のDXを推進するプロダクト開発に取り組んでいます。

現在は、鉄スクラップの検収高度化を実現する「鉄ナビ検収AI」を開発しています。AI画像解析技術を活用し、従来は人手に依存していた鉄スクラップの品位判定や不純物検知を自動化することで、検収業務の効率化と品質の安定化を支援しています。すでに国内複数の製鉄現場で導入・活用が進んでおり、鉄鋼業界の脱炭素化と品質改善の両立に貢献しています。

今後も先進技術の社会実装を通じて、鉄鋼業界全体の持続的な発展に寄与してまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社EVERSTEEL

所在地 ：東京都文京区本郷7-3-1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ202

代表者 ：代表取締役 田島 圭二郎

設立 ：2021年3月16日

会社HP：https://eversteel.co.jp/