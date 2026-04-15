楽天市場初、イージークリエイティブがヒートマップ機能を搭載。商品LPの「どこで離脱されているか」を可視化。

株式会社ユーファス

株式会社UFAS（本社：東京都中央区、代表取締役：天満弘将）は、楽天市場出店者向けSaaS「イージークリエイティブ for 楽天市場」に、商品LP（PC用販売説明文）のスクロール到達率を可視化する「ヒートマップ」機能を追加しました。楽天市場の商品ページに対応したスクロールヒートマップは、自社調べにおいて楽天市場向けツールとして初※となります。

LP全体を10%刻み・11地点で自動計測し、「お客様がLPのどこで離脱しているか」をファネルチャートで一目で把握できます。さらにABテストとの連携により、LPごとの到達率比較も可能です。

※ 2026年4月時点、楽天市場の商品ページ（PC用販売説明文）に対応したスクロール到達率計測ツールとして。自社調べ。

こんなお悩みはありませんか？

- LP制作に時間とコストをかけているのに、どこまで読まれているかわからない- LP下部に配置した訴求やCTAがそもそも見られていない可能性がある- LPを改善したいが、どこを直せばいいか判断できない- ABテストでサムネイルのCTRは比較できるが、LP自体の効果は比較できていない

ヒートマップで何がわかるか

商品LPの上部から下部まで、お客様がどの地点まで読み進めているかを数値で確認できます。

ヒートマップによりLPが読まれているのか、どこまで読まれているのか、が判別可能に！

例えば、あるLP全体で1,000人がページを訪問した場合：

・上部: 1,000人（100%）が閲覧

・中間: 600人（60%）まで減少

・下部: 200人（20%）しか到達していない

→ この場合、LP中盤で40%のお客様が離脱しており、中盤のコンテンツに改善余地があるとわかります。

ABテストとの組み合わせで、LP改善がさらに進む

イージークリエイティブのABテスト機能と組み合わせることで、「どちらのLPがより深くまで読まれているか」をパターンごとに比較できます。

ヒートマップを活用したABテストのイメージ

・パターンA: 50%地点で70%が離脱

・パターンB: 50%地点で40%が離脱

→ パターンBの方がLP全体の訴求力が高いと判断可能

さらに、商品ページの画像の上に到達率を色分けで重ねて表示。どのセクションで離脱が起きているかを、直感的に把握できます。

画像はイメージです

使い方は3ステップ

1. 管理画面で商品を選ぶ ── 商品管理番号を入力して「計測開始」

2. データが自動で溜まる ── お客様がページを見るたびに自動で記録

3. ダッシュボードで確認 ── 離脱ポイントをファネルチャートで確認

HTMLの知識は不要です。初回のみ計測用ファイルの設置が必要ですが、それ以降はワンクリックで計測を開始できます。

ご利用料金

ヒートマップ機能はスタンダードプラン以上でご利用いただけます。

詳しくはお問い合わせください。

イージークリエイティブ for 楽天市場とは

楽天市場出店者向けのABテスト・商品一括編集SaaSです。

・ABテスト自動化: サムネイル・商品名・LP・商品画像のABテストを毎日自動で切り替え、RPPデータと連動して効果を分析

・ヒートマップ: 商品LPのスクロール到達率を可視化。ABテストとの統合分析に対応

・AI画像生成: テスト用サムネイルのバリエーションをAIで自動生成

・商品一括編集: Excel感覚で商品情報を編集し、時間指定で自動反映

サービスサイト: https://easy-creative.net?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=heatmap_launch(https://easy-creative.net?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=heatmap_launch)

会社概要

会社名: 株式会社UFAS（ユーファス）

所在地: 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 7F

代表取締役: 天満 弘将

設立: 2023年

事業内容: コンサルティング事業、楽天市場向けSaaSツールの開発・運営

コーポレートサイト: https://ufas.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社UFAS イージークリエイティブ運営チーム

メール: developer+easycreative@ufas.co.jp

お問い合わせフォーム: https://easy-creative.net/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=heatmap_launch(https://easy-creative.net/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=heatmap_launch)