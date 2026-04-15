楽天市場初、イージークリエイティブがヒートマップ機能を搭載。商品LPの「どこで離脱されているか」を可視化。

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株式会社ユーファス

株式会社UFAS（本社：東京都中央区、代表取締役：天満弘将）は、楽天市場出店者向けSaaS「イージークリエイティブ for 楽天市場」に、商品LP（PC用販売説明文）のスクロール到達率を可視化する「ヒートマップ」機能を追加しました。楽天市場の商品ページに対応したスクロールヒートマップは、自社調べにおいて楽天市場向けツールとして初※となります。



LP全体を10%刻み・11地点で自動計測し、「お客様がLPのどこで離脱しているか」をファネルチャートで一目で把握できます。さらにABテストとの連携により、LPごとの到達率比較も可能です。



※ 2026年4月時点、楽天市場の商品ページ（PC用販売説明文）に対応したスクロール到達率計測ツールとして。自社調べ。





こんなお悩みはありませんか？


- LP制作に時間とコストをかけているのに、どこまで読まれているかわからない
- LP下部に配置した訴求やCTAがそもそも見られていない可能性がある
- LPを改善したいが、どこを直せばいいか判断できない
- ABテストでサムネイルのCTRは比較できるが、LP自体の効果は比較できていない


ヒートマップで何がわかるか


商品LPの上部から下部まで、お客様がどの地点まで読み進めているかを数値で確認できます。



ヒートマップによりLPが読まれているのか、どこまで読まれているのか、が判別可能に！

例えば、あるLP全体で1,000人がページを訪問した場合：



・上部: 1,000人（100%）が閲覧


・中間: 600人（60%）まで減少


・下部: 200人（20%）しか到達していない



→ この場合、LP中盤で40%のお客様が離脱しており、中盤のコンテンツに改善余地があるとわかります。


ABテストとの組み合わせで、LP改善がさらに進む


イージークリエイティブのABテスト機能と組み合わせることで、「どちらのLPがより深くまで読まれているか」をパターンごとに比較できます。



ヒートマップを活用したABテストのイメージ

・パターンA: 50%地点で70%が離脱


・パターンB: 50%地点で40%が離脱


→ パターンBの方がLP全体の訴求力が高いと判断可能



さらに、商品ページの画像の上に到達率を色分けで重ねて表示。どのセクションで離脱が起きているかを、直感的に把握できます。



画像はイメージです


使い方は3ステップ


1. 管理画面で商品を選ぶ ── 商品管理番号を入力して「計測開始」


2. データが自動で溜まる ── お客様がページを見るたびに自動で記録


3. ダッシュボードで確認 ── 離脱ポイントをファネルチャートで確認



HTMLの知識は不要です。初回のみ計測用ファイルの設置が必要ですが、それ以降はワンクリックで計測を開始できます。



ご利用料金


ヒートマップ機能はスタンダードプラン以上でご利用いただけます。


詳しくはお問い合わせください。



イージークリエイティブ for 楽天市場とは



楽天市場出店者向けのABテスト・商品一括編集SaaSです。



・ABテスト自動化: サムネイル・商品名・LP・商品画像のABテストを毎日自動で切り替え、RPPデータと連動して効果を分析


・ヒートマップ: 商品LPのスクロール到達率を可視化。ABテストとの統合分析に対応


・AI画像生成: テスト用サムネイルのバリエーションをAIで自動生成


・商品一括編集: Excel感覚で商品情報を編集し、時間指定で自動反映



サービスサイト: https://easy-creative.net?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=heatmap_launch(https://easy-creative.net?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=heatmap_launch)



会社概要


会社名: 株式会社UFAS（ユーファス）


所在地: 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 7F


代表取締役: 天満 弘将


設立: 2023年


事業内容: コンサルティング事業、楽天市場向けSaaSツールの開発・運営


コーポレートサイト: https://ufas.co.jp/



本件に関するお問い合わせ


株式会社UFAS イージークリエイティブ運営チーム


メール: developer+easycreative@ufas.co.jp


お問い合わせフォーム: https://easy-creative.net/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=heatmap_launch(https://easy-creative.net/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=heatmap_launch)