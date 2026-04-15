インフルエンサーマーケティングの「面倒」をゼロに。Woomy Castingが、クライアント業務を商品発送のみで可能な『完全お任せプラン』をリリース！

株式会社ウーミー

インフルエンサーマッチングプラットフォーム「Woomy」を運営する株式会社Woomy（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：伊達 修）は、企業のプロモーション担当者の工数を極限まで削減する新サービス「完全お任せプラン」の提供を開始いたしました。

本プランでは、これまで広告主様が行っていた「案件タイトルの作成」「募集文の推敲」「応募者の採用」といった全ての運用工程をWoomyが代行。

独自のインサイトデータを活用し、データに基づいた「正解のキャスティング」を、商品発送のみの最小工数で実現します。

■ 「完全お任せプラン」誕生の背景：知見と工数の壁をテクノロジーで壊す

従来のセルフ型プランや標準的な「おまかせプラン」では、低コストである反面、広告主様が自ら案件を定義し、応募者の中から最適な人物を見極める「知見」と「時間」が必要でした。

Woomyは、これまで蓄積された膨大なインフルエンサーのパフォーマンスデータを解析。

広告主様が抱える「どう書けば応募が来るのか？」「誰を採用すれば売れるのか？」という問いに対し、システムと運用ノウハウを掛け合わせた「完全代行」という形で答えを出しました。

■ 「完全お任せプラン」が解決する3つの課題

1. 「案件作成」のプロフェッショナル代行

インフルエンサーの目に留まり、かつブランドの魅力を正確に伝える案件文をWoomyが作成します。セール情報や訴求ポイントを整理し、応募効率を最大化させます。

2. インサイトデータによる「確実な採用」

フォロワーの属性（男女比・年齢層）や過去の投稿のエンゲージメント率など、表からは見えない「インサイトデータ」を基準にWoomyが採用を代行。自社で選定する際の「迷い」を排除し、成果に直結するインフルエンサーをマッチングします。

3. 運用工数を「10分」から「ゼロ」へ

これまでは管理画面での操作が必要でしたが、新プランでは案件内容を共有し、商品を発送するだけ。多忙なマーケティング担当者や経営者のリソースを、クリエイティブな戦略立案へと解放します。



＊最終採用の決定に関してはクライアント側で決定することも可能です。

＊PRの内容や意向を完全に把握するために一度オンラインミーティング等をさせていただく事が前提となります。

■料金

完全お任せプランのオプション料金は、1案件88000円(税込み)です。

何名採用してもこちらの料金に変動はございません。

もちろん初期費用、月額費用、インフルエンサーの報酬手数料等ございませんのでご安心ください。

【本件に関するお問い合わせ・サービスの導入について】

広告素材としてのUGC活用や、Woomyの導入をご検討の企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://woomy.me/casting/

お問い合わせ窓口：contact@woomy.me

【会社概要】

会社名： 株式会社ウーミー

代表者： 伊達 修

所在地： 兵庫県神戸市中央区八幡通3-1-14 サンシポートビル5F

設立： 2020年10月30日

事業内容： インフルエンサーマッチングプラットフォーム「Woomy」の運営、等

URL： https://corporate.woomy.me/