中国出張時の情報リスク対策を強化した「中国現地回線スマートフォンプラン」 新たにアリペイ決済利用オプションを追加

株式会社テレコムスクエア

モバイル通信のクロスボーダー・ソリューションを世界規模で提供する株式会社テレコムスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉竹 雄次、以下「当社」）は、法人向け通信サービス「Wi-Ho!Biz」において、「中国現地回線スマートフォンプラン（以下「本プラン」）」を提供しています。本プランは、中国国内での通信サービスを提供するジョイテル株式会社（本社：東京都千代田区、代表者：柴田 淳、以下「ジョイテル」）と連携し昨年10月にリニューアルしました。

このたび当社は、本プランをご利用の方向けの、現地キャッシュレスサービス「Alipay」の決済利用オプションを2026年4月15日（水）より開始いたします。

近年、中国出張をはじめとする海外渡航において、企業の情報保全意識が高まり、社用スマートフォンやPCの海外持ち込みを制限する動きが広がっています。こうした背景から、業務データや個人情報を中国国内で利用する端末に残さないよう、現地専用端末を用いて安全に業務連絡や決済を行うニーズが高まっています。

当社ではコロナ禍において健康コード取得目的で提供していた「中国現地回線スマートフォンレンタルサービス」をベースに、昨年10月、本プランへとリニューアルいたしました。「実名制」に対応した中国大手通信会社の正規回線を採用。安心・安全な通信環境を提供するとともに、短期出張者にもご利用いただけるプランとなっています。

そしてこのたび、2026年4月15日（水）より、本プランをご利用の方向けの、現地キャッシュレス決済サービス「Alipay」の決済利用オプションを開始いたします。中国では主要な決済手段としてAlipayが広く利用されています。一方で、日本発行のクレジットカードでは登録や決済が制限されるケースがあり、日本人出張者が現地での決済手段にお困りになるケースもあります。こうしたニーズを受け、本プランにAlipay決済利用オプションを導入することとなりました。

本プランのポイントおよび概要

本プランでは、短期利用に対応したプランの設定や、申し込み手続きの利便性向上など、柔軟に利用できるようなサービス構成としています。さらに2026年4月15日（水）からは、Alipay決済が利用できる機能を新オプションとして追加します。「実名制対応」「VPNサービス」「安心補償」「音声通話」は標準搭載し、法人出張時に求められる安心・安全な通信環境を提供します。

■本プランの特長と、新オプション内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6419/table/482_1_761a4ad4348a053f11852f11796402a0.jpg?v=202604150551 ]

■サービス概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6419/table/482_2_06843dd698247f49c19336b87fedbb26.jpg?v=202604150551 ]

■特徴

・中国大手通信会社・中国電信（China Telecom）の正規回線を採用

・中国通信当局の方針に基づく「実名制利用」に対応

・中国主要アプリ（WeChat、Alipay、百度地図など）を事前にインストールし、アプリ操作方法や現地での利用に関するサポートも提供（スマホセットプランのみ）

・Alipay決済利用サービス対応（オプション）

・全プランに以下3つのサービスが付帯

■お申し込みについて

本プランは、事前に企業情報やパスポートコピー、顔写真等の提出が必要です。ジョイテルにて顔認証アクティベーションを実施し、開通された状態で商品をお届けいたします。お申し込みは、商品受取希望日の5営業日前12:00まで可能です。

■サービス紹介ページ

https://biz.telecomsquare.net/product-china-simsp.php

■お客様からのお問い合わせ先

sales_a@telecomsquare.co.jp

■企業概要

株式会社テレコムスクエアは、モバイル通信サービスのパイオニアとして30年にわたり、世界を旅する人たちへ、旅行中の「安心、便利、楽しさ」をお届けしています。Wi-FiルーターのレンタルやeSIMおよびプリペイドSIMカード販売などの通信サービス、ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービスなど、旅がより自由で豊かになるような「新たな価値」の提供と挑戦をし続けている会社です。



社名 ： 株式会社テレコムスクエア

代表者 ： 代表取締役 吉竹 雄次(よしたけ ゆうじ)

本社 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町8番地1 三番町東急ビル7階

創業 ： 1992年（平成4年）

従業員 ： 109人（2026年1月1日現在）

事業内容： モバイルサービス通信事業(Wi-Fiルーターのレンタル、eSIMやプリペイドSIMカードの販売など国際モバイル通信機器の提供）、旅関連事業(ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービス「Biki（ビキ）」公式代理店、海外旅行情報などのオウンドメディア運営)

コーポレートサイト ： https://www.telecomsquare.net/