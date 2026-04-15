VoyagerX、「ITreview Grid Award 2026 Spring」動画編集ソフト部門でHigh Performerを獲得

VoyagerX

VoyagerX（所在地:韓国、CEO:ナム・セドン)が提供するAI動画編集・制作サービス「Vrew(https://vrew.ai/ja/)」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野源太）が運営するB2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」が発表したアワード「ITreview Grid Award 2026 Spring」の動画編集ソフト部門において、満足度が高い製品に贈られる「High Performer」を獲得いたしました。

「ITreview Grid Award」は、ITreviewに投稿されたレビューをもとに、四半期ごとにユーザーから高い支持を得た製品を表彰するアワードです。本アワードでは、2026年3月までに掲載されたレビューの集計結果を「ITreview Grid Award 2026 Spring」として発表。Vrewは、動画編集ソフト部門において満足度が高い製品に贈られる「High Performer」を獲得いたしました。

動画編集ソフト部門ページ：https://www.itreview.jp/categories/video-editing

■ レビュアーコメント（※ITreview掲載のレビューより一部抜粋）

その他のレビューコメントはこちらから：https://www.itreview.jp/products/vrew/reviews

今後もVrewは、AIを活用した編集体験のさらなる向上を通じて、個人からビジネスまで幅広い動画制作ニーズに貢献してまいります。

【ITreviewレビューに見る「Vrew」の評価ポイント】

Q. Vrewの良いポイントは？

A. テキストベース編集や無音カット、テンプレートなどにより編集時間が短縮され、初心者でも手軽に動画制作できる。

Q. 操作性はどう評価されている？

A. 編集操作が分かりやすく学習コストが低いため、編集経験の浅い利用者でも短時間で使い始められる利点が評価。

Q. 課題解決に役立った点は？

A. 自動字幕生成やテキストベースのカットにより従来より短時間で編集が完了し、作業負荷の軽減に寄与。

Q. 業務利用のメリットは？

A. マニュアルや研修動画の標準化、無声視聴対応により、OJT時間や工数削減に貢献すると評価。

Q. どのような人におすすめ？

A. 操作が直感的で専門知識が不要なため、初めて動画を作る人や編集に不慣れな方。

Q. ショート動画用途にも向いている？

A. 短尺で字幕前提のコンテンツを、素早く作成して継続投稿したい制作者にも適している。

■ Vrewについて

音声認識・音声合成・画像生成などのAI技術を活用し、誰でも簡単に動画を制作できるソフトです。国内の企業利用では、スライドから動画を作成する機能に加え、AIによる字幕の自動翻訳や、翻訳した字幕をAIボイスで読み上げる多言語ナレーション機能などを備え、社内研修や製品紹介動画の多言語展開にも活用されています。さらに、音声認識機能による字幕の自動生成、直接録音する必要のない500以上のAIボイス、商用利用可能な無料の画像・ビデオ・背景音楽なども利用できます。テキストを編集する感覚で動画を編集できる独自のUIにより、専門知識がなくても効率的に動画制作が可能です。