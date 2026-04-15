第26回 マーケティングWeek-春 2026- 販促EXPO(2026年4月22日(水)～24日(金)：東京ビッグサイト）出展のご案内

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、2026年4月22日(水)～2026年4月24日(金)まで、東京ビッグサイトにて行われる「第26回 マーケティングWeek-春 2026- 販促EXPO」に出展致します。

■ 販促EXPO 2026 出展概要

・ 会期： 2026年4月22日（水）～24日（金） 10:00～17:00

・ 会場： 東京ビッグサイト（南展示棟）

・ ブース番号： S12-30



■ ご来場方法（事前登録制）

本展の入場には事前登録が必要です。以下のURLよりご登録をお願いいたします。

【招待状URL】

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617597079046546-VYI

■ 主な展示内容

オウルテックが提供するプレミアムノベルティ。



今回の展示では、昨今の安全性ニーズに応える「次世代・準固体モバイルバッテリー」や、

イベントでのアイキャッチに最適な「光るモバイルバッテリー」など、

2026年のトレンドを先取りするラインナップを多数ご用意しております。



さらに、お客様の想いを形にするOEM/ODMのご相談も大歓迎です。

唯一無二の商品づくりを、私たちと一緒に実現しましょう！皆様のお越しを心よりお待ちしております。

Webサイト：https://novelty.owltech.co.jp/

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/



神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。

設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、

すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。

変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。