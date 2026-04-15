毎日のオーラルケアを手軽に始められるエントリーモデルが登場 手磨きと比べて最大5倍の歯垢除去力[1]で、毎日のケアがより効果的に

株式会社フィリップス・ジャパン

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：安部美佐子）は、充電式電動歯ブラシブランド「フィリップス ソニッケアー」より、毎日のオーラルケアを手軽に始められるエントリーモデルとして、「フィリップス ソニッケアー2100」「フィリップス ソニッケアー3100」を2026年4月15日より発売します。毎分約31,000ストロークの高速振動による音波テクノロジーで、歯や歯ぐきにやさしく歯垢をかき出し、磨きにくい奥歯まで安定したブラッシングをサポートします。

歯科専門家とともに開発された充電式電動歯ブラシブランド「フィリップス ソニッケアー」は、毎分約31,000ストロークの高速振動と幅広い振幅、それと同時に口の中の唾液の流れである「音波水流」を発生させることで、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをする「音波テクノロジー」が特長のブランドです。

このたび発売する「フィリップス ソニッケアー 2100」「フィリップス ソニッケアー 3100」は、毎日のオーラルケアを手軽に始めていただけるラインアップです。磨きにくい奥歯まで安定したブラッシングをサポートし、日々のケアをお楽しみいただける設計としています。

先んじて3月11日より発売開始している「フィリップス ソニッケアー 1100」とともに日常のさまざまなシーンで使いやすく、自宅でのケアのみならず外出先でも取り入れやすいモデルです。

フィリップス ソニッケアー 1100・2100・3100製品特徴

１.3つの動きで歯垢を除去

ソニッケアーの動きは毎分約31,000ストロークで、高速振動で歯垢をたたき浮かし、ブラシヘッドの幅広い振幅ではらい落とします。この動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。

２.こすらず、歯に軽くあてるだけ

手磨きのように小刻みにブラシを動かす必要はありません。ソニッケアーは毎分約31,000ストロークで振動するので斜めに角度（45度目安）をつけて歯に軽くあて、2秒ごとに歯に沿ってなぞるように動かすだけ。

３.電動歯ブラシへのスムーズな切り替えをサポートするイージースタート機能

電動歯ブラシが初めての方でも安心して使えるように設計されたイージースタート機能。通常より弱い振動からお使いいただき、ご使用回数に合わせ段階的に振動を強めていく機能。使い初めから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシの振動にまだ慣れていない切り替え時期に使用することでスムーズな切り替えをサポートします。

４.ガイドに合わせて効率的にブラッシング

ペーサー機能とスマートタイマー機能でブラッシングをより効率的にでき、磨きすぎや磨き忘れを抑えることができます。ペーサー機能は30秒ごとにブラッシングの区切りを知らせます。口腔内を4つに分けそれぞれ30秒ずつ磨くことで効率的にブラッシングができます。スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間を経過すると自動的に停止する機能。磨きすぎを防ぐことができます。この2つの機能の組み合わせによって口腔内を効率的にブラッシング、初めての方でも安心して磨けます。

５.簡単操作、軽量[2]モデル

フィリップス ソニッケアー1100・2100・3100は、電源ボタンを押すだけの簡単操作。また軽量[2]モデルだから、手磨きから電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。

６.約14日間[3]のバッテリー持続で活用シーンが広がる

満充電で最大14日間（約2週間）使用できます[3]。軽量モデルで約2週間使用できるから、小旅行や日々持ち歩くにも便利。充電器台付きだから洗面台において充電できます。

フィリップス ソニッケアー 1100製品特徴

１.手磨きの最大3倍の歯垢を除去[4]

フィリップス ソニッケアー1100は、手磨きと比べて最大3倍の歯垢除去力[4]で、毎日のケアがより効果的に。

２.歯と歯ぐきを健康に保つためのケア

この電動歯ブラシにはインターケアーブラシヘッドが付属しています。長いブラシ毛を備えたブラシヘッドで、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢をしっかり、やさしく除去します。

フィリップス ソニッケアー 2100製品特徴

１.2段階の強さ設定

2段階の強さ設定ができるため、シーンやお好みに合わせたブラッシングをお楽しみいただけます。

２.手磨きの最大3倍の歯垢を除去[4]

フィリップス ソニッケアー2100は、手磨きと比べて最大3倍の歯垢除去力[4]で、毎日のケアがより効果的に。

３.歯と歯ぐきを健康に保つためのケア

この電動歯ブラシにはインターケアーブラシヘッドが付属しています。長いブラシ毛を備えたブラシヘッドで、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢をしっかり、やさしく除去します。

フィリップス ソニッケアー 3100製品特徴

１.3段階の強さ設定

3段階の強さ設定ができるため、シーンやお好みに合わせたブラッシングをお楽しみいただけます。

２.手磨きの最大5倍の歯垢を除去[1]

フィリップス ソニッケアー3100は、手磨きと比べて最大5倍の歯垢除去力[1]で、

毎日のケアがより効果的に。

３.やさしくステイン（歯の着色汚れ）を除去

この電動歯ブラシにはホワイトプラスブラシヘッドが付属しています。歯垢を除去するだけなく、ひし形に密集した毛先により食べ物やコーヒー、ワインといった飲み物による歯の表面のステイン（歯の着色汚れ）を除去します。

４.押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

初めての電動歯ブラシで力加減がわからなくても、歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押し付けすぎると、振動でお知らせします。振動の変化を感じたら力を抜くようにすれば、歯ぐきを傷めず、ブラッシングできます。ソニッケアーは毎分約31,000ストロークで振動するため、力をあまり入れずに、こすらず、歯にあてながら使用します。

フィリップス ソニッケアー 1100 製品仕様

HX3901/01 https://www.philips.co.jp/c-p/HX3901_01/

HX3901/02 https://www.philips.co.jp/c-p/HX3901_02/

HX3901/03 https://www.philips.co.jp/c-p/HX3901_03/

フィリップス ソニッケアー 2100 製品仕様

HX4021/01 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4021_01/

HX4021/03 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4021_03/

HX4021/04 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4021_04/

フィリップス ソニッケアー 3100 製品仕様

HX4031/21 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4031_21/

HX4031/24 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4031_24/

HX4031/32 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4031_32/

HX4032/41 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4032_41/

HX4032/51 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4032_51/

HX4032/81 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4032_81/

HX4033/21 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4033_21/

HX4039/23 https://www.philips.co.jp/c-p/HX4039_23/

[1] W2 ホワイトプラスブラシヘッド使用時（3100シリーズ付属ブラシ）/手磨きと比べ/フィリップス調べ

[2] ソニッケアーラインアップ内での比較

[3] 満充電後、通常使用で約2週間（目安として2分間のブラッシングを1日2回）

[4] I インターケアーブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

フィリップス・ジャパンについて

株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業し、医療機器の開発・提供をはじめとするヘルスケアテクノロジーのリーディングカンパニーとして、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、医療機器および電動シェーバーや電動歯ブラシなどのパーソナルヘルスと多岐に渡ります。超高齢化が進む日本の医療・健康課題の解決に貢献し、人々のより良い健康と生活の向上を目指しています。日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。（https://www.philips.co.jp）

パーソナルヘルス事業部について

パーソナルヘルス事業部は、電動歯ブラシや電動シェーバー、光美容器などの製品を通じて、日々のセルフケアを支え、健康的な生活をサポートする事業領域です。オーラルヘルスケア、メンズグルーミング、ビューティーといった分野において、生活者一人ひとりのニーズに寄り添いながら、日常に根差した製品とソリューションを提供しています。

また、機能的価値にとどまらず、製品を手に取ってとっていただくことにより“自分らしくいられる時間”や“自信につながる体験”の提供を目指しています。「Better care for more people（より良いケアをより多くの人へ）」というビジョンのもと、イノベーションを通じて、人々のより良い健康と生活の質の向上に貢献しています。

ロイヤル フィリップスについて

ロイヤル フィリップス（NYSE:PHG, AEX:PHI）は、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指す、ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーです。フィリップスの革新的技術は人々を中心に設計されています。先進的技術と医療従事者および消費者のインサイトを活用し、消費者にはパーソナルヘルスソリューションを、医療従事者とその患者様には病院や家庭でのプロフェッショナルヘルスソリューションを提供しています。

オランダに本社を置く当社は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、およびパーソナルヘルスの分野で世界をリードしています。フィリップスの2025年の売上高は180億ユーロ、全世界に約64,800人の従業員を擁し、世界100か国以上でビジネスを展開しています。フィリップスに関するニュースはこちらからご覧ください。（http://www.philips.com/newscenter/）