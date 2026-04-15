韓国発Nineteenfriday、ぷっくりチャームが映えるAirPods Pro3用ケース発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won）は、モバイルアクセサリーブランド『Nineteenfriday（ナインティーンフライデイ）』より、AirPods Pro 3対応『立体エンジェルウィング チャーム付きケース』、『ぷっくりトマトチャーム付きケース』を発売いたします。

Nineteenfriday（ナインティーンフライデイ）立体エンジェルウィング チャーム付きケースNineteenfriday（ナインティーンフライデイ）ぷっくりトマトチャーム付きケース

本製品は、ツヤ感のあるグロッシー仕上げとメタリックシルバーの縁取りが特徴のAirPods Pro 3用ケースに、立体モチーフのチャームを組み合わせた大人可愛いデザインです。エアリーなエンジェルウィングとぷっくりトマトの2種類を展開し、持つたびに気分が高まるデザインと日常使いに適した実用性を兼ね備えています。

株式会社ロア・インターナショナル公式オンラインストアにて販売を開始しています。

https://www.mycaseshop.jp/(https://www.mycaseshop.jp/)

【製品特長】

● 立体モチーフ＆チャームが映えるデザイン

● ツヤかわグロッシー仕上げ

● 扱いやすいセパレートタイプ

● しっかり守る 耐衝撃ポリカーボネート

● 上品さと持ちやすさを両立したメタリックシルバーフレーム

● 装着したままスムーズにペアリング操作

● 便利なストラップホール付き

【製品ラインナップ】

商品名：立体エンジェルウィング チャーム付きケース立体的な天使の羽モチーフと幻想的なふわふわの天使の羽チャームが目を引くデザイン

対応機種：AirPods Pro 3

カラー：ブラック / ホワイト

素材：ポリカーボネート、アクリル

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp/nf54005

価格：2,590円（税込）

商品名：ぷっくりトマトチャーム付きケーストマトモチーフのケースとぷっくりチャームが遊び心あふれるデザイン

対応機種：AirPods Pro 3

素材：ポリカーボネート、アクリル

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp/nf54006

価格：2,590円（税込）

ぷっくりトマトチャーム付きケース演出カット立体エンジェルウィング チャーム付きケース演出カット

Nineteenfridayについて

Nineteenfridayは子供から大人になる境界線上『青春の最後の金曜日』を意味しています。

春が過ぎ去る子供時代の終わりに置いてきたものを見返し、また大人になるための期待に満ちた始まりの日でもあります。

人生の節目に立つすべての人々、そして永遠に若い心を持ち続ける大人たちのために、Nineteenfridayは感情と思い出を秘めたアイテムであなたの側へ静かな喜びを届けます。

https://www.mycaseshop.jp/Nineteenfriday(https://www.mycaseshop.jp/Nineteenfriday)

Nineteenfriday

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com(https://www.roa-international.com)

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp(https://www.mycase.jp)