【 SAMSUNG × AUBA 】『 Samsung Mobile Advance 2026 』始動！

株式会社eiicon

株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）が運営する日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」は、2026年4月15日（水）より、株式会社サムスン日本研究所が主催する、モバイルデバイスの新たな価値創出・製品化を目指すプログラム『Samsung Mobile Advance 2026（以下、本プログラム）』の共創パートナーをAUBAにて募集することをお知らせいたします。詳細はこちら↓

https://eiicon.net/about/samsung-ma2026/(https://eiicon.net/about/samsung-ma2026/)

AUBAによる本プログラムの募集受付は、『 Samsung Mobile Advance 2023 』以降4期目となります。

AUBAは今年度も、本プログラムの専用Webサイトの設置やPRなど強力にサポートしてまいります。

モバイル製品に 『新しい価値』 を搭載し、ユーザーに『これまでにない体験』を提供することを目的としたプログラム『 Samsung Mobile Advance 』。サムスン電子本社でモバイルデバイス製品を扱うMX事業部が主催となり、世界の各拠点で実施され、日本ではサムスン日本研究所が2021年より事務局を担当。

プログラムの完了後には、さらなるパートナーシップや投資につながるサポートを受ける機会があり、グローバルでの事業拡大の可能性があります。

あなたのアイデアを、サムスン電子のモバイルデバイスを活用して世界へ向けて発信し、ともに持続成長を実現しましょう。

■ 本プログラム 活用領域と製品分野

１. スマートフォン ２. スマートウォッチ ３. スマートリング ４. TWSイヤホン ５. XR・AIグラス

■ 4つの募集テーマ

１. GALAXYデバイス×ヘルスケア

バイタルシグナルの複合的な解析により、ユーザーの行動変容を促し、健康状態を向上するようなソリューションを提供できるアイデアを募集。

２. GALAXYデバイス×AI

モバイルからGalaxy AI グラスまで広がるデバイス環境において、AIを活用した次世代のライフスタイルの提案をお待ちしています。高度なセキュリティ技術でユーザーの安全を確保しつつ、革新的なUIと究極のパーソナライズを実現し、コンシューマーの毎日を劇的に豊かにするアイデアを募集。



３. GALAXYデバイス×映像/オーディオ技術

スマートフォン、TWSイヤホン、VR/MRデバイスにおいて、手軽な撮影やパーソナライズされたオーディオ環境を実現します。また、巧妙化する音声・映像のFakeを検知する技術などを次世代のデバイス体験で提供することを目指します。



４. GALAXYデバイス×素材・デザイン

モバイルデバイス、ウェアラブルデバイスに搭載する革新的な機能素材 / 意匠素材 /ハードウェア（センサー・バッテリー・光学デバイスなどの部品）/放熱ソリューションなどを募集。

また、出荷量の多いスマートフォンやスマートウォッチ、そしてアクセサリーなどGALAXY端末の素材・デザインを高度化するアイデア・技術の共創を目指しています。

Samsungが実現を目指す「Galaxyエコシステム」や本プログラムの詳細など、必ず公式ページを参照ください。 https://eiicon.net/about/samsung-ma2026/(https://eiicon.net/about/samsung-ma2026/)

■ 本プログラムの共創スケジュール（予定）

2026.4.15 共創パートナー募集開始（ENTRY、PRE-ENTRY） 本プレスリリース

2026.5.29 PRE-ENTRY締切

正式な「ENTRY」の前に、ご提案の方向性や内容などについてサムスン日本研究所より事前にフィードバックを受けられる「PRE-ENTRY」を期間限定にて実施します。

より魅力的なご提案に向け、ぜひ積極的にご活用ください。

※ 正式な応募には、指定のエントリーシートにご記載頂く「ENTRY」が必要です。

※ PRE-ENTRYを行わず、直接ENTRYいただく事も可能です。

2026.6.30 ENTRY締切

2026.7 書類選考

2026.9 ピッチング

2026.10 最終選考

2027.1～ 契約完了、プロジェクトスタート

データ収集・実証実験（最大6か月）

2027.6 デモンストレーションデイ

韓国本社サムスン電子MX事業部に対してデモンストレーションを実施

以降、プロジェクト成果物の評価、事業化に向けた検討・判断後、共同開発や本格的なPoCなどの準備へ

■ 求めるパートナー像

１. モバイル端末とウェアラブル端末の

ユーザー体験・機能・性能のさらなる向上を共に目指すパートナー

２. ターゲットユーザーのニーズやペインポイントをよく把握し、

対象となるコンシューマー顧客課題に寄り添うソリューションをお持ちのパートナー

３. サムスン電子が目指すvision「コンシューマー向けの新しい価値をグローバルに提供」に

共感いただけるパートナー

■ 本プログラム 応募対象

・日本国内に本店を有し、経営上の意思決定が日本で行われていること。（中堅企業、中小企業、スタートアップ、大学、研究機関）

・自社または機関でPoCを行うための、体制・プロダクト、ソリューション、技術をお持ちであること。

■ 本プログラム 参加メリット

１. 最大500万円の開発・実証助成金

応募後、書類審査・ピッチ審査を経て選ばれたプロジェクトについては、1プロジェクトにつき最大500万円までの開発・実証助成金を支給します。

２. 最先端技術者との製品開発

審査を経て選ばれたプロジェクトについては、インキュベーション期間、サムスン電子本社の技術者と協議をしながら、パートナー様が主導で直接PoCを進めることができます。最先端の技術をよりスピーディに体感しながら製品開発に関わることができます。

３. 約60ヵ国で販売される製品への搭載機会

サムスン電子の持つグローバルな販売網と圧倒的出荷量の製品への搭載機会が得られます。

※ 2025年のスマートフォンGalaxy シリーズの出荷台数は2.4億台、

Galaxy watchシリーズの出荷台数は約15百万台（いずれも推計）

■【 SAMSUNG× AUBA 】『 Samsung Mobile Advance 2026 』

公式ページ

https://eiicon.net/about/samsung-ma2026/(https://eiicon.net/about/samsung-ma2026/)

※PRE-ENTRY締切：2026年5月29日（金） ※最終応募締切：2026年6月30日（火）

■サムスン日本研究所 概要 https://www.samsung-srj.co.jp/

社名： 株式会社サムスン日本研究所

本社所在地： 〒230-0027 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町2-7

代表者： 代表取締役 多田 充

設立： 1992年8月

事業内容： 電気製品・電子部品・素材・通信機器・ソフトウェアの研究開発

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数38,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。