福利厚生プラットフォーム「miive」、ITreview Grid Award 2026 Springにて、カテゴリ初の大企業部門「High performer」を獲得

株式会社miive

株式会社miive（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：栗田 廉）が提供する福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」はこのたび、ITreview Grid Award 2026 Springにて、カテゴリ初の大企業部門「High performer（ハイパフォーマー）」ならびに9期連続で最高評価「Leader」、を獲得したことをお知らせいたします。

受賞カテゴリと評価



受賞カテゴリ：福利厚生アウトソーシングサービス

https://www.itreview.jp/categories/welfare-services



評価の背景

miiveは、カードとアプリを活用した全国・全世界でご利用いただけるポイント型の新しい福利厚生プラットフォームです。従業員の月次利用率は90％を超え、利用状況を管理画面上でリアルタイムで把握できる等、本当に使われる福利厚生を実現することで、価値ある人的投資を実現しています。

今回の受賞の背景には、以下の点がユーザーから支持されたことが挙げられます。また、昨今の全世界的な物価上昇により、従業員の生活コストが増加する中、給与でのベースアップに加え、人事的効果や税務メリットを期待し、福利厚生を重要施策としてmiiveを高く評価いただいています。

導入・運用のしやすさ：複雑な制度設計を自動化し、最小限の工数で制度運用が可能

従業員還元の柔軟性：物価上昇対策や社内交流など、企業方針に応じた運用ができるポイント制度

高い継続利用率と可視性：従業員の月次利用率は90％超、リアルタイムで利用状況を把握可能

予算の最適化：使われた分だけ還元されるため、ムダのない福利厚生設計が可能





導入企業とユーザーからのレビュー（一部）

導入決定者導入決定者導入決定者

▼レビュー一覧は以下からご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/miive/reviews



導入・サービスに関するお問い合わせ：https://miive.jp/request





■ ITreview Grid Awardについて

「ITreview Grid Award」は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、顧客満足度と認知度の両軸で評価し、優れた製品を表彰するアワードです。「Leader」は、顧客満足度と認知度の双方が高い製品に付与される称号です。「High Performer」は、顧客満足度が高く、今後の認知度向上が期待される製品に付与される称号です。なお、大企業・中堅企業・中小企業などの企業規模別でも、それぞれの評価に基づき各称号が付与されます。

アワードの詳細は下記をご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

■ 福利厚生プラットフォーム「miive」について

miiveは、カードとアプリを活用した全国・全世界でご利用いただけるポイント型の新しい福利厚生プラットフォームです。企業は、利用できるお店や使い方を設定してポイントを付与し、従業員は専用カードで決済するだけでポイントを利用できます。 インフレに伴う従業員への還元強化や、採用・定着における他社との差別化、拠点格差のない福利厚生の実現や既存手当の見直しなど、さまざまな課題解決をサポートしています。従業員の月次利用率は90％を超え、利用状況を管理画面上でリアルタイムで把握できる等、本当に使われる福利厚生を実現することで、価値ある人的投資を実現します。



【会社概要】

商号：株式会社miive

設立：2020年7月2日

代表者：代表取締役 栗田 廉

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」の開発・運営

URL：https://miive.jp/about-company



