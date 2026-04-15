株式会社ホテル三日月が、クラウド経営管理システム「Loglass 経営管理」を導入

株式会社ログラス

新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供する株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也、以下「当社」）は、株式会社ホテル三日月／ホテル三日月グループ（本社：千葉県木更津市、グループ代表：小高 芳宗、以下「ホテル三日月」）がクラウド経営管理システム「Loglass 経営管理」を導入したことをお知らせいたします。

■ 導入背景

ホテル三日月は、1961年の創業以来、「龍宮城スパホテル三日月」に代表される、温泉とレジャーを融合させた独自のスパホテルやゴルフ場をはじめ、テナント・商社事業など、多岐にわたる事業をグループで展開しています。

同社では、全社的なITツールの導入・活用を推進する中で、データ収集と共有が大きな課題となっていました。特に、管理会計の領域では、各部門で予算フォーマットが異なり、データ収集・加工が煩雑で属人化していたことから、正確な数字比較が困難な状況でした。

さらに、各部門でのデータ分断により情報の透明性が確保しづらく、部門ごとの数字意識にもばらつきがありました。現場の数字意識を高め、特定の担当者に依存することなく誰もが情報にアクセスして経営の意思決定に活かせる体制への移行が求められていました。

■ 導入の決め手

こうした課題を解決するために、ホテル三日月はクラウド経営管理システム「Loglass 経営管理」を導入しました。決め手は、以下の3点でした。

・直感的な操作性により現場責任者が自ら数値を把握・分析できる環境を構築でき、組織全体の数字意識を醸成できること

・予算実績の財務データだけでなく、各事業に散らばっている非財務データも一元管理でき、見たい切り口で柔軟に可視化、分析できること

・ワークフロー機能により予算策定プロセスを効率化し、変更履歴やコメントの管理により、データの妥当性と承認プロセスの透明性を担保できること

当社は、ホテル三日月のよりよい経営管理体制の構築を引き続きサポートしてまいります。

■ 株式会社ホテル三日月のコメント

当社では、会計データの加工や共有に多くの手作業が発生しており、業務負担の軽減と迅速な意思決定を実現できる仕組みを求めていました。Loglassは、勘定奉行との連携によりデータを自動で取り込み、一元管理できる点に加え、誰でも直感的に数値を把握できる優れた可視化機能を備えている点を評価しました。現場から経営層まで同じデータをタイムリーに共有できる環境を構築できることが、導入の決め手となりました。

■ 株式会社ホテル三日月／ホテル三日月グループ

代表者：グループ代表：小高 芳宗

設立：1961年

所在地：千葉県木更津市北浜町１番地

URL：https://www.mikazuki.co.jp/

事業内容：スパホテル、レジャー施設等の運営

■ クラウド経営管理システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在するさまざまなデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/

製品紹介動画：https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」「Loglass AI IR」「Loglass 設備投資計画」を提供しています。

代表者：代表取締役 執行役員CEO 布川 友也

設立：2019年5月

所在地：東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル 9階

事業内容：新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスの企画・開発・販売

URL：https://www.loglass.co.jp/